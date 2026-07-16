קו השבר: סגן נשיא ארה"ב בדברים חריפים על ישראל

סגן הנשיא האמריקאי, ג'יי די ואנס, התראיין לפודקאסט 'החוויה של ג'ו רוגן', ככל הנראה הפודקאסט הפופולרי ומהנצפים ביותר בעולם, וכמובן בארה"ב. במהלך הראיון התבטא ואנס בשורה של נושאים, ביניהם גם ישראל, ולא חסך אמירות שנויות במחלוקות בלשון המעטה.

במהלך הראיון עם ג'ו רוגן, הקומיקאי השנוי במחלוקת, הידוע בחיבתו הרבה לתאוריות קונספירציה שוחחו רוגן וואנס על שורה של נושאים, ביניהם גם המלחמה באיראן, וגם תפיסותיו של סגן הנשיא כלפי ישראל.

בקשר למלחמה באיראן, הסביר ואנס, שדווח רבות כי התנגד למלחמה ודחף רבות לסיימה, הסביר כי הוא "מתנגד לשני המחנות שהתפתחו בשיח", אותם תיאר כ'ניצים' ו-'יונים', שתי קבוצות, האחת רוצה לדבריו להמשיך במלחמה לנצח, והשנייה סולדת מכל שימוש בכוח צבאי, והסביר כי המו"מ עם איראן מתנהל דרך "כל הכלים והיכולות" כולל כוח צבאי.

בחלק הנפיץ יותר של הראיון, שוחח גם בקשר לישראל, את ראש הממשלה נתניהו תיאר סגן הנשיא כ-"אדם לא פופולרי בעליל בארה"ב בעת הנוכחית" ותקף את מה שתיאר כ-"קמפיין של חלקים בממשלת ישראל כנגד המשא ומתן שאני מוביל, בניסיון לשבשו ולהביא להמשך נצחי של המלחמה" כך לדבריו.

ואנס הדגיש כי הוא רואה בישראל בעלת ברית, אך לא כזו בעלת קשר מיוחד לארה"ב "ישראל היא שותפה, בעלת ברית, כמו אנגליה, יפן ומדינות אחרות" והסביר כי למרות מה שתיאר כמתקפות כנגדו, הוא "משרת את האינטרס האמריקאי בלבד".

למרות הטון החריף, ואנס סיפק גם אמירות אשר ניתן להצביע עליהן, ככאלה שנוגדות את הקונספירציות הנבזיות ביותר נגד ישראל בשיח האמריקאי, ראשית הודיע כי ארה"ב לא נגררה למלחמה על ידי ישראל, וכי הייתה יוצאת למבצע גם בלעדיה בהתאם לרצון למנוע מהמשטר נשק גרעיני כפי שהתחייב טראמפ.

בנוסף, בקשר לקונספירציות הקשורות את שמו של הפדופיל ג'פרי אפשטיין לישראל הסביר ואנס "זה דווקא פרט מעניין, בארה"ב היה לאפשטיין קשרים בכל מקום, דווקא בישראל הוא היה קשור ספיציפית להנהגת השמאל, ולא היה בעל קשרים נרחבים כמו אצלנו".