גדי איזנקוט בתגובה ראשונה לסערה סביבו

גדי איזנקוט ( פלאש 90 )

הרוחות במערכת הפוליטית סוערות בעקבות חילופי האשמות קשים בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין יו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט. הרקע לעימות הנוכחי הוא סרטון שפרסם נתניהו, שבו תקף את אייזנקוט וטען כי הרמטכ"ל לשעבר משווה בין יו"ר רע"מ מנסור עבאס לבין פעיל ההסברה יוסף חדאד, וזאת במטרה להכשיר שותפות פוליטית עתידית עם המפלגה הערבית.

אייזנקוט לא נשאר חייב והגיב הבוקר במתקפה חזיתית וחסרת תקדים נגד נתניהו, תוך שהוא מאשים אותו בהובלת חוק הגיוס ומזכיר את אחריותו למחדל הלאומי. "נתניהו, ראש ממשלת השבעה באוקטובר וראש וראשון למקדמי חוק ההשתמטות", פתח אייזנקוט את תגובתו. "רוב ציוני מובהק יחליף אותך בקלפי, אתה רואה את זה כמו כולנו בסקרים ולכן הלחץ מובן. הרעש השקרי שהמכונה בראשותך מנסה לייצר, בניסיון להסיט את תשומת הלב מהחקיקה הבזויה שקידמת בחדווה נגד חיילי צה״ל – לא ישנה דבר". בהמשך דבריו דחה חבר הכנסת את הטענות שהציג נתניהו בסרטון, וביקש לשרטט קו ערכי ברור לגבי תנאי השותפות הפוליטית שלו. "אצלנו אין גזענות ואין ציניות על מוצא או גזע, גם לא ניצול ציני לצרכים פוליטיים", הבהיר אייזנקוט. "רק עקרונות ברורים וקבועים: הכרה במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, הכרה בערכי מגילת העצמאות והכרה בחובת השירות לכל. קל יותר לפעול לאור ערכים. נסה את זה מתישהו".

לסיום, התייחס הרמטכ"ל לשעבר באופן ישיר ליוסף חדאד והסביר מדוע הוא מהווה מודל לשותפות אמיתית, בניגוד לטענות שהופצו נגדו. "יוסף חדאד הוא לוחם ראוי לכל הערכה ודוגמה ומופת לשותפות בין ישראלים וערבים במדינת ישראל. הוא ההוכחה שישנם אזרחים ערבים שמוכנים לקבל את התנאים הללו. קצנו בהצגות".