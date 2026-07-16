נשק יום הדין: הוראת החירום של איראן לחות'ים

גורמים בכירים בציר הטרור האיראני ששוחחו לאחרונה עם התקשורת הבינלאומית, הגיבו בחריפות לאיומיו החוזרים והמתגברים של הנשיא טראמפ כנגד המשטר האיראני, בדגש על החשש מפני תקיפות אשר ישיבתו את יכולות המשטר לתפקד.

על פי אותם גורמים יודעי דבר במסדרונות הסהר השיעי, המשטר האיראני לא מזלזל באיומי הנשיא, ושיגר הוראות חירום מעמיקות אל המורדים החות'ים במקרה של תקיפות עומק שיערערו את המשטר, או ישביתו את יכולתו לתפקד, כאשר אותם גורמים מפנים אצבעות אל איומי הנשיא החוזרים להשמיד את תחנות הכוח ומערכות החשמל האיראניות ולהשבית דה-פקטו את מנגנוני המדינה והמשטר.

בדברים שמזכירים את דבריו של הנשיא טראמפ מלפני ימים בודדים, בהם הודיע לאחר דיווחים על שאיפה לנסות לחסלו, כי הותיר פקודות להשמדת המשטר בתגובה לכך במידה והדבר יתרחש, כך גם מסרו הבכירים האיראניים.

על פי דבריהם, משמרות המהפכה שיגרו לחות'ים הוראות מפורטות על כך ובמידה ואכן יושבת המשטר או יעורער עמוקות, על החות'ים לנצור את מצרי באב אל מנדב בכניסה אל הים האדום, ולשבש את שוק האנרגיה והשיט הבינלאומי, במקביל לשיבוש התנועה במצרי הורמוז, אותו ימשיכו לחסום כוחות הארגון בעצמם.

שיבוש במקביל של שני נתיבי שיט וצווארי בקבוק קריטיים אלה בתנועה הימית הגלובלית, יכול, על פי גורמים רבים, לגרום נזק נרחב, מעמיק וארוך טווח לשוק הגלובלי, בדגש על זינוק עצום במחירי האנרגיה ופגיעה קשה ליציבות העולמית.