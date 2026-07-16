( אפי דופרין (צילום: דוצ) )

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, התראיין לפודקאסט של נדב פרי ב-All in, על רקע המתקפה חסרת התקדים שמתנהלת נגד הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

בראיון שיעלה במלואו ביום ראשון, התייחס דפרין בחריפות לביקורת שנשמעת מצד גורמים בקואליציה בעקבות מכתב האזהרה ששיגר הרמטכ"ל השבוע בנושא חוק הקפאת מעצרי עריקים. "יש ביקורת, חלקה עניינית וחלקה לא עניינית ולא מהותית", פתח דפרין את דבריו. "צריך לזכור שכשמבקרים את הרמטכ"ל בצורה לא עניינית, וחלקה אפילו זולה ברמה מסוימת, פוגעים בצה"ל כולו. כי בסוף מה זה הרמטכ"ל? הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי".

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"הוא מייצג את החייל בגולני ובטנק"

דובר צה"ל המשיך והדגיש את המשמעות הסמלית של תפקיד הרמטכ"ל: "הוא המוסד הזה, והוא מייצג את המ"פ, ואת המג"ד, ואת החייל בגולני, ואת החייל בטנק, ובספינה, ואת הטייס. זה הרמטכ"ל, פגעת בו, פגעת בהם. לא פגעת רק בו באופן אישי, הוא לא דמות פוליטית. הוא דמות, הוא מוסד מקצועי וענייני".

דבריו של דפרין מגיעים על רקע מתקפות חריפות מצד חברי כנסת בקואליציה, ובהם חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שקראה לפיטורי הרמטכ"ל, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' שטען כי זמיר אינו ממלא את תפקידו כראוי.

הגנה על מכתב האזהרה

בהתייחסו למכתב שעורר את הסערה, הבהיר דפרין: "חשוב לי לומר פה ולהדגיש חד-חד-חד-משמעית שחור ולבן, למרות כל האמירות מסביב שאני שומע, והאשמות חסרות השחר... הרמטכ"ל הרים דגל ושלח מכתב מקצועי וענייני כדרכו, כדרכו של צה"ל ושל הרמטכ"ל הזה כדי לומר: רבותיי, יש פה בעיה".

הרמטכ"ל זמיר ( צילום: דובר צה"ל )

לדברי דובר צה"ל, הרמטכ"ל הבהיר במכתבו כי "החוק הזה הוא בעייתי כי הוא לא יביא חיילים לצה"ל, יש פה עניין של שוויון וערכים קודם כל, זה לא ערכי".

תשובה לטענות בקואליציה

בתגובה לביקורת ששמעה מצד גורמים בקואליציה, לפיה עמדת הצבא ביחס לחוק כלל לא הוצגה טרם שיגור המכתב, הבהיר תא"ל דפרין: "המכתב בא לאחר חודשים ארוכים שבהם הציג צה"ל את עמדתו בוועדת חוץ וביטחון, ולכן בצו השעה כתב הרמטכ"ל את המכתב".

דפרין הדגיש כי "זה תפקידו כרמטכ"ל, להביע את עמדתו המקצועית בשם צה"ל". דבריו מהווים תשובה ישירה לאלה שהאשימו את הרמטכ"ל בהתערבות פוליטית.

הפרק המלא של הראיון, שיכלול התייחסות נרחבת של דובר צה"ל למצב בחזיתות הלחימה השונות, לסוגיית שילוב חיילות ועוד, יעלה ביום ראשון בכל הפלטפורמות.