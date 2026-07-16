נבחרת אנגליה שוב גרמה למעריציה מפח נפש ענק, אך נראה שיש מי שלקח את ההפסד הדרמטי 2:1 לארגנטינה בחצי גמר המונדיאל צעד אחד רחוק מדי.

ליאור ברקוביץ', בנו של כדורגלן העבר האגדי אייל ברקוביץ' (שכזכור עשה קריירה מפוארת וארוכת שנים בליגה האנגלית), שיתף את עוקביו ברשתות החברתיות בתגובה חסרת תקדים לאכזבה על כר הדשא.

ברקוביץ' ג'וניור, שמחזיק באזרחות בריטית בזכות השנים שבהן שיחק אביו באנגליה, תיעד את עצמו בסרטון סטורי כשהוא לוקח את הדרכון הבריטי הרשמי שלו ומשליך אותו ללא סנטימנטים היישר לתוך פח הזבל.

לצד התיעוד הבלתי נתפס, הוא לא חסך במילים קשות ותקף בחריפות את נבחרת שלושת האריות: "נבחרת של לוזרים, אפסים, כל החיים שלכם לא תגיעו לשום הצלחה. לא רוצה את האזרחות שלכם".