אם אל-ג'ולאני יפגע בחיזבאללה נתקוף אותו ישירות

נשיא סוריה אחמד א-שרעא ( (צילום: מוחמד באש\שאטרסטוק) )

באיראן לא נשארים אדישים ללחץ האמריקאי, ומשגרים איום מפורש לעבר מנהיג המורדים בסוריה, אבו מוחמד אל-ג'ולאני. מוסטפא נג’פי, יועצו לשעבר של בכיר המשטר מוחסן רזאאי, חשף כי בטהראן התקבלה החלטה ברורה: אם אל-ג'ולאני יעז להילחם בחיזבאללה כדי לרצות את דונלד טראמפ והממשל האמריקאי, הוא יחטוף מהאיראנים מטר של טילים וכטב"מים ישר לפרצוף.

טילים ( אילוסטרציה AI )