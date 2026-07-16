אם אל-ג'ולאני יפגע בחיזבאללה נתקוף אותו ישירות

באיראן לא נשארים אדישים ללחץ האמריקאי, ומשגרים איום מפורש לעבר מנהיג המורדים בסוריה, אבו מוחמד אל-ג'ולאני. מוסטפא נג’פי, יועצו לשעבר של בכיר המשטר מוחסן רזאאי, חשף כי בטהראן התקבלה החלטה ברורה: אם אל-ג'ולאני יעז להילחם בחיזבאללה כדי לרצות את דונלד טראמפ והממשל האמריקאי, הוא יחטוף מהאיראנים מטר של טילים וכטב"מים ישר לפרצוף.
לפי הדיווח, האזהרה החריפה הזו כבר הועברה ישירות לאנשיו של אל-ג'ולאני. באיראן מבינים שהכיוון של טראמפ הוא לדחוק את חיזבאללה לפינה, והם מבהירים למי ששולט כרגע בחלקים נרחבים בסוריה: אל תתערבו, ואל תחשבו אפילו לנסות לפרק את ה"נכס" האיראני בלבנון, כי אם תעשו את זה תשלמו על כך מחיר כבד מאוד.