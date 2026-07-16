מונדיאל 2026: סיכום חגיגת הכדורגל הגדולה בעולם

מונדיאל 2026 ( Mut Hardman / Shutterstock )

מונדיאל 2026 ייזכר כטורניר של הפתעות גדולות, ואכזבות אישיות. מי זוכר שבתחילת הדרך, הולנד הייתה פייבוריטית לזכייה בגביע? מי היה מאמין שכמעט כל הכוכבים הגדולים, חוץ מאחד, ימצאו את עצמם בחוץ בשלבים מוקדמים למדי, כשאחד מהם, קיליאן אמבפה, שנבחרתו הייתה מועמדת לזכיה בגביע, ייאלץ לנסות להסתפק במקום השני בלבד במשחק סמלי אחרי הגמר הגדול, בידיעה שליריבו הגדול ביותר ליונל מסי יש סיכוי להניף את גביע העולם בפעם השנייה בקריירה, וגם בטורניר השני ברציפות?

מסי עם גביע המונדיאל | ( מסי עם גביע המונדיאל | צילום: שאטרסטוק )

רגעים בלתי נשכחים

אלה 5 הנקודות העיקריות שהפכו את מונדיאל 2026 לבלתי נשכח:

1. רגע הקסם של מסי :

בגיל 39, ליונל מסי הוכיח שוב שהוא האיש למשימות מיוחדות. בחצי הגמר הדרמטי מול אנגליה, כשאנגליה הובילה 1:0 והשביתה אותו, מסי התעורר בדקות הסיום. עם שני בישולים גאוניים לאנצו פרננדס ולאוטרו מרטינס, הוא הפך את הקערה על פיה בדרך לניצחון 1:2 והעפלה לגמר. זו סגירת מעגל מעולה לשלושער שמסי הבקיע במשחק ה-1 מול אלג’יריה.

2. ספרד שולטת:

"לה רוחה" הפכה לנבחרת הראשונה שהבטיחה את מקומה בגמר אחרי תצוגת תכלית מרשימה וניצחון על צרפת בחצי הגמר. עם שערים של אויארסבאל ופדרו פורו, ספרד בהובלת המאמן דה לא פואנטה הראתה כדורגל קבוצתי, מלהיב ויציב לאורך כל הטורניר, והיא מגיעה למעמד הגמר כנבחרת חזקה שרוצה יותר מהכל לקחת מארגנטינה את תואר אלופת העולם.

3. הדחות בלתי נשכחות: מונדיאל 2026 ייזכר בגלל הכישלונות המפוארים של כמה מהמדינות המובילות בטבלאות ההימורים. אחת הדרמות הגדולות נרשמה כאשר מקסיקו, אחת המארחות שזכתה לתמיכה פנאטית של עשרות אלפי אוהדים, הודחה במשחק מורט עצבים מול אנגליה(3:2) בשמינית הגמר, מה שגרם לזעזוע עמוק של הקהל המקומי. ולא שכחנו גם את ההדחה של הולנד, שהייתה פייבוריטית לזכייה של פרשני כדורגל רבים ברחבי העולם, ואת הריקוד האחרון העצוב של כריסטיאנו רונאלדו שהודח מוקדם מהצפוי אבל הפעם לקח את זה בטוב והבין שכך זה צריך להיגמר בשבילו. על ברזיל אין כבר מה להוסיף. זה פשוט עצוב מדי.

4. חוקי ימי המנוחה והפסקת השתייה: מחקרים שפורסמו במהלך הטורניר חשפו נתון מדהים: ב-13 מתוך 14 משחקי הגמר האחרונים בטורנירים גדולים, הנבחרת שזכתה ליום מנוחה נוסף לאחר חצי הגמר הניפה את הגביע. ספרד, ששיחקה יום לפני ארגנטינה, מגיעה לגמר בניו ג'רזי עם יתרון פיזי משמעותי. אי אפשר שלא לציין בהקשר של מנוחה גם את חוק "הפסקות השתייה" שקישר באופן מוזר בין כדורגל לכדורסל כשההפסקה בשטף המשחק לצורך שתיית מים למניעת התיישבות השחקנים הפכה לסוג של "פסק זמן" עם המאמנים פעם אחת בכל מחצית, וגרמה לפרשנים לנתח מחדש את יכולת הנבחרות אחרי הטעינה ההכרחית במשקה הבריא בעולם.

5. היסטוריה אמריקאית: מונדיאל 2026 נרשם בספרי ההיסטוריה של אמריקה, שלא נחשבת לאוהדת כדורגל בשוטף, כאירוע הגדול ביותר אי פעם. הוא קבע תקדים כאשר מקסיקו הפכה למדינה הראשונה שמארחת את הטורניר שלוש פעמים, בעוד קנדה וארצות הברית הרחיבו את גבולות המשחק בטורניר ענק שכלל לראשונה 48 נבחרות, והביא לחגיגת כדורגל בלתי נשכחת ביבשת צפון אמריקה.

מונדיאל ( שאטרסטוק )

נשאר רק הגביע

לקראת הגמר הגדול בניו ג'רזי(ראשון, 22:00 שידור חי בכאן 11) , שתי הנבחרות הגדולות ארגנטינה וספרד משלימות את ההכנות הטקטיות האחרונות שלהן.

ספרד: "הספניארדס" של לואיס דה לה פואנטה מגיעים בביטחון שיא ובסגל מלא, וככל הנראה יישחקו במערך ה-4-3-3 המוכר והמפתיע, המבוסס על הקישור הדומיננטי של רודרי ופדרי, לצד המהירות של השוורים התוקפים לאמין ימאל וניקו ויליאמס באגפים, ואלבארו מוראטה בחוד.

מנגד, בארגנטינה מתמקדים בעיקר בשמירה על הכשירות הפיזית של ליונל מסי, שמעוניין לשחק את מלוא הזמן במה שמכונה “הריקוד האחרון בהחלט”. המאמן ליונל סקאלוני שוקל לעבות את מרכז השדה במערך של 4-4-2 כדי לנטרל את ההנעת הכדור הספרדית, ולצידו של מסי בהתקפה(שכמו בחצי הגמר יסייע גם בבישולים) צפוי לסייע בהרכב הפותח לאוטרו מרטינס, כשההערכה היא שאלברס ימתין על הספסל כקלף מנצח לחילוף הראשון.

שתי הקבוצות לא מעוניינות לשחזר את הגמר הקודם בקטאר שהסתיים ללא הכרעה בבעיטות מהנקודה הלבנה אלא לקבוע ניצחון מוחץ בתוך הזמן הרשמי ולסיים את הטורניר עם גביע העולם המוזהב בסיבוב ניצחון.