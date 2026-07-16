שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה הפוליטית

הסערה סביב אישור החוק המאפשר הפרדה מגדרית במוסדות להשכלה גבוהה ממשיכה לעורר הדים ציבוריים נרחבים. הבוקר הגיבה למהלך מובילת המחאה, פרופסור שקמה ברסלר, שתקפה בחריפות את העברת החוק והציגה את המציאות הנוכחית בישראל כצומת דרכים קריטי.

"עכשיו ברור לכולם", כתבה ברסלר בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות והחקיקתיות בכנסת. "זה או מדינת ישראל דמוקרטית ליברלית עם יהדות חופשית בטוחה ומשגשגת, או מדינת דתית קיצונית שנשענת על פרשנות מעוותת של היהדות – אלימה, מפלה, נצלנית ונחשלת".

לדבריה של ברסלר, המאבק על צביון האקדמיה והמרחב הציבורי אינו מאבק נקודתי, אלא אירוע המאלץ כל אזרח במדינה לקבל החלטה ערכית לגבי עתידה של ישראל. "כל אדם במדינת ישראל חייב לבחור", חתמה ברסלר את דבריה.