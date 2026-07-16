כיפת ברזל ( דובר צה"ל )

מערכת הביטחון עוקבת בדריכות אחר ההתפתחויות בציר הרשע, כאשר לפי שעה ההערכה המודיעינית היא כי לאיראנים אין אינטרס לפתוח במתקפה ישירה נגד העורף הישראלי. החשש האיראני המרכזי נובע מההבנה כי חיל האוויר הישראלי מחזיק בתוכנית תקיפה מוכנה ומקיפה ברחבי איראן, הכוללת פגיעה קשה בתשתיות לאומיות אסטרטגיות.

על פי דיווח באתר וואלה, גורם ביטחוני הבהיר כי צה"ל יכול להצטרף ללחימה ישירה ופעילה נגד איראן בשלושה תרחישים ברורים ומוגדרים. התרחיש הראשון הוא בקשה ישירה של ארצות הברית מישראל להצטרף לסדרת תקיפות עצימה נגד יעדים איראניים. התרחיש השני יתממש במידה ואגף המודיעין יזהה כוונות ממוקדות של משמרות המהפכה לתקוף את ישראל, באופן שיחייב את הדרג המדיני והצבאי לשקול מתקפת מנע מהירה. התרחיש השלישי והאחרון הוא מתקפת פתע איראנית של טילים וכטב"מים, אשר תחייב את ישראל להגיב בעוצמה רחבה וחסרת תקדים.

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בשל האפשרות להתלקחות מהירה, אגף המבצעים במטכ"ל ואגף התכנון ממשיכים לשקוד על ההיערכות לכל התרחישים הללו, במטרה לאפשר לצה"ל לעבור ממצב של שגרה ללחימה מלאה, מ"אפס למאה", ללא עיכובים בירוקרטיים או איבוד זמן יקר.

במקביל, באגף המודיעין מקפידים לשמור על דריכות וחדות גבוהה ביחידות השונות בהתאם להנחיית ראש אמ"ן, האלוף שלומי בינדר. גם בצד ההגנתי נרשמת מוכנות שיא, כאשר ראש אגף המבצעים במטכ"ל, האלוף איציק כהן, הנחה לשמר כוננות גבוהה במערכי ההגנה מפני טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. יחד עם זאת, נכון לשלב זה, במערכת הביטחון לא מזהים כוונות קונקרטיות מצד איראן, חיזבאללה או החות'ים בתימן לבצע תקיפה נגד העורף הישראלי.