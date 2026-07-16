משה כורסיה חושף: "בחיים לא אצא עם בחורה כזו"

משה כורסיה לא מסתיר את המקום הרוחני שאליו הגיע בשנים האחרונות, ובריאיון לפודקאסט HOT TALK הוא דיבר בכנות על הקווים האדומים שלו בכל הנוגע לזוגיות.

כשנשאל האם יהיה מוכן לצאת עם אישה חילונית, השיב כורסיה בצורה חד-משמעית: "אם מישהי אומרת לי שהיא רוצה להתחזק, בא לה לשמור שבת ויש שם איזה קליק, אז כן. אבל אם היא אומרת לי שהיא לא שומרת שבת - לא".

בהמשך הסביר כי מבחינתו גם נושא האמונה הוא תנאי משמעותי: "אם מישהי אומרת לי שהיא לא מאמינה באלוהים - לא".

"למה לי להכניס עוד מורכבות?"

כורסיה הוסיף כי הוא לא פוסל מצבים מורכבים כמו זוגיות עם אישה שיש לה ילדים, אך הדגיש שזה לא הדבר הראשון שיבחר בו. "אני לא אומר לא, אני פשוט... זה לא משהו שאני זורם איתו. גם ככה החיים שלי מורכבים, אז למה לי להכניס עוד מורכבות?", אמר.

כורסיה לא מסתיר את החשיבות הרבה שהוא מייחס לאמונה ולאורח החיים הדתי. גם בריאיון הנוכחי הוא הבהיר כי מבחינתו, זוגיות צריכה להתבסס על ערכים משותפים ועל דרך חיים דומה.