נחשף משלוח הנשק הענק שאיראן ניסתה להעביר לחיזבאללה

התפיסה ( צילום: ללא קרדיט )

תראו מה הצליחו לתפוס לנו מתחת לאף: כוחות הביטחון בסוריה דיווחו היום על הצלחה גדולה לאחר שעצרו משלוח נשק כבד שהגיע מאיראן ועשה את דרכו דרך עיראק היישר לידיים של חיזבאללה בלבנון. בתוך המכולות שהוחרמו נמצאו הפתעות מאוד לא נעימות: טילי נ"ט איראניים מתקדמים מסוג "אלמאס", רחפני FPV מתאבדים שמופעלים בסיבים אופטיים כדי להבטיח פגיעה מדויקת, ואפילו חלקי חילוף שנראים בדיוק כמו רכיבים לטילי שיוט.

התפיסה ( צילום: ללא קרדיט )

מדובר בתזכורת לכך שאיראן לא עוצרת לרגע וממשיכה להזרים "חמצן" לארגון הטרור העובדה שהמשלוח הזה נתפס בדרך אמנם מונעת את האסון הבא, אבל היא מדליקה נורה אדומה לגבי מה שאנחנו אולי לא מצליחים לעצור בדרך.

התפיסה ( צילום: ללא קרדיט )

ציר הרשע ממשיך לנסות להציף את הגבול שלנו באמצעי לחימה מתוחכמים, וכל תפיסה כזו היא הוכחה לכך שרק ערנות מקסימלית ושליטה בשטח יכולה למנוע מהנשק הזה להגיע ליעד שלו ולהופך את העורף הישראלי למטרה.

התפיסה ( צילום: ללא קרדיט )