קחו להם את זה עכשיו: הצעצוע התמים הוביל ילדה למיון 

סכנה חמורה בצעצועי הילדים הפופולריים: ילדה בת 7 וחצי, שסיימה זה עתה את לימודיה בכיתה א', פונתה למחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון) לילדים בהדסה עין כרם, לאחר שנפגעה באורח קשה ממשחק "סקווישי" שהתפוצץ במהלך קייטנה. המגע עם הנוזל הכימי שבתוך הצעצוע גרם לה לכוויות קשות בדרגה 2, אשר הצריכו טיפול חירום מורכב תחת טשטוש.

אמה של הילדה שחזרה את השתלשלות האירועים המבהילה: "הבת שלנו חזרה מן הקייטנה כאשר בתחילה הופיעו על העור סימנים אדומים בלבד. שאלנו אותה ממה הסימנים על הרגליים והידיים וזיהינו שלידם מופיעים מעט נצנצים. היא הסבירה שחילקו בקייטנה משחקי סקווישי ושבשלב כלשהו הוא נפתח וממנו יצא נוזל שבא במגע עם העור שלה".

לדברי האם, המשפחה הייתה בטוחה בתחילה כי מדובר באודם קל שיחלוף, אך המצב הלך והחריף: "ביום השלישי, כשאנחנו דווקא ציפינו לרגיעה – התחילו להופיע על העור שלפוחיות ואז הבנו שזו כוויה. השלפוחיות התעצמו לממדי ענק על פני הרגל והיד – והבנתי שזה חומר שממשיך להיות ממש פעיל על פני העור גם אחרי שכבר לא נמצא עליו".

האם נזכרה בכתבה שקראה בעבר והבינה את גודל הסכנה: "בכתבה שפורסמה ב'מאקו' ראיתי שבאנגלייה הוסרו מהמדפים המון מוצרים כאלה בגלל חומר מסוכן ורעיל שהם הכילו והבנו שיש פה אירוע שמצריך בית חולים והגענו למיון ילדים בהדסה". היא ביקשה להדגיש כי בניגוד למקרים אחרים שפורסמו בתקשורת, במקרה זה הצעצוע לא חומם במיקרוגל, ובמזל גדול החומר לא הגיע לעיניה או לפניה של בתה.

ד"ר לאה סרנה כאהן, רופאה בכירה במלר"ד ילדים בהדסה עין כרם שטיפלה בילדה, תיארה את מצבה עם הגעתה: "עם קבלתה אצלנו, הילדה מייד אובחנה עם כוויות כימיות על גבי הידיים והרגליים, עם שלפוחיות גדולות וכאבים משמעותיים, והוזמן צוות הכוויות בהדסה על מנת להמשיך בטיפול. לאחר טיפול ראשוני בחדר המיון, במהלכו קיבלה משככי כאבים, היא הועברה לטיפול ביחידת הכוויות".

ביחידת הכוויות בוצע בילדה הליך כירורגי עדין על ידי צוות המחלקה לכירורגיה פלסטית. ד"ר סרנה כאהן הסבירה כי הרופאים ביצעו "תחת טשטוש, הטריה של האזורים עליהם הופיעו הכוויות – הליך של חיטוי הכוויות, טיפול וחבישה".

ד"ר סתיו סרנה כאהן, מומחה בכירורגיה פלסטית ומנהל יחידת הכוויות בהדסה, התייחס לתפוצת המשחק והביע דאגה עמוקה מהמקרה: "בביתנו משחקים הילדים במוצר דומה, במרקם ג'לי ואני מניח שהוא מאותה משפחת סקווישי. לא נתקלנו בכזו תופעה קודם לכן, של כוויות כימיות בילדים בשל המגע של החומר בעור. אין ספק שמשחק ילדים לא אמור לפגוע בילדים ולהביא למצב של טיפול חירום בבית חולים". הוא הוסיף כי בצוות הרפואי מקווים שהכוויות בדרגה 2 לא יותירו צלקות קבועות, וימשיכו לעקוב אחר מצבה במרפאת הכוויות.

בעקבות המקרה הקשה, הרופאים מפרסמים הנחיות מצילות חיים להורים ולאנשי חינוך. ד"ר לאה סרנה כאהן מדגישה: "חשוב שהורים ואנשי חינוך ידעו, שאם החומר בא במגע עם העור, יש להסיר את החומר מהעור באופן מיידי ולשטוף במים זורמים לאורך דקות ארוכות. אם ממשיך האודם, כאב חזק, שלפוחיות, אזור גדול שנפגע או פגיעה בעיניים – צריך לפנות מיד לחדר מיון".

אמה של הילדה סיכמה בפנייה להורים וליבואנים: "הסקווישי הוא משחק מוכר וידוע אצלנו, הוא להיט בקרב הילדים. הבת שלי מן הסתם שיחקה בעשרות כאלה. תמיד מגיע שלב שבו הם מתפוצצים ויוצא נוזל ואף פעם לא קרה לה כלום. חשוב להיזהר, לשים לב לסימנים אצל הילדים שמשחקים במוצרים האלו ואני מקווה שמי שעוסק באישורי הייבוא ער לתוצאות הקשות ומתייחסים לכך ברצינות. להורים אני מחדדת להיזהר במיוחד ממשחקים ללא פיקוח שהוזמנו מחו"ל".