השירות המטאורולוגי: עדכון מדאיג לימים הקרובים

הקיץ הישראלי מגיע לשיאו: אחרי תקופה ארוכה שבה נהנינו מטמפרטורות נוחות יחסית לעונה, השירות המטאורולוגי מעדכן על שינוי מגמה קיצוני ומזהיר כי אנו עומדים בפני גל החום המשמעותי הראשון לעונה הנוכחית.

על פי הודעת השירות המטאורולוגי, "אחרי תקופה ממושכת של מזג אוויר נוח יחסית, בסוף השבוע, אך בעיקר במחצית הראשונה של שבוע הבא, תורגש התחממות והכבדה בעומסי החום, ומזג האוויר יעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים והפנים הארץ והביל במישור החוף. באזורים רבים ישררו עומסי חום כבדים".

הטמפרטורות הצפויות ברחבי הארץ

החזאים מפרטים את שיעורי הטמפרטורות החריגים הצפויים לנו בימים הקרובים, כאשר שיא החום עוד לפנינו. לפי התחזית, "בשפלה יגיעו הטמפרטורות בתחילת השבוע ל-35-37 מעלות, בעמקי המזרח ל- 42-44 מעלות ואפילו בהרים יטפסו הטמפרטורות למעל 35 מעלות".

למי שמצפה להקלה מהירה, בשירות המטאורולוגי מסבירים כי החום הכבד ילווה אותנו לאורך רוב השבוע הבא, אם כי לקראת סופו נרגיש ירידה קלה בעומס. לפי ההודעה, "במחצית השניה של שבוע הבא תורגש הקלה מסוימת, אך עדיין יהיה חם מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובהרים עד סוף השבוע".

סכנת רחצה בים ומזג האוויר באירופה

לצד האזהרות מפני החום הכבד והצורך לשהות במקומות מוצלים וממוזגים ולהרבות בשתייה, בשירות המטאורולוגי מבקשים מהציבור לגלות אחריות ומפרסמים אזהרה דחופה לכל מי שתכנן לבלות בחופים: "שימו לב שביממה הקרובה הים התיכון מסוכן לרחצה".

מזג האוויר הקיצוני אינו נחלתו של האזור שלנו בלבד, והוא חלק מגל חום נרחב שמשפיע על חלקים נרחבים בעולם. בשירות המטאורולוגי מציינים כי "הטמפרטורות הגבוהות יאפיינו את כל אזור הים התיכון ודרום אירופה בימים הקרובים, אך במערב ומרכז אירופה גל החום יפנה את מקומו בשבוע הבא לטמפרטורות נוחות יותר ואפילו לגשם".