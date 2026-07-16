המשחק המרגש במכבייה והעיר הטובה בעולם

משחקים לזכר נועה זנדר הי"ד ( יוסי מירון )

כמידי שבוע, מבזק החדשות הטובות של סרוגים מביא את הסיפורים שמזכירים לנו שיש גם הרבה אור, תקווה והשראה סביבנו, והשבוע - סיפור על חלום שהפך לרגע מרגש במשחקי המכביה, עיר הבירה שנבחרה לאחת הטובות בעולם וקול ישראלי שמציג לעולם את הכוח, החדשנות והיכולות של ישראל.

משחק הכדורסל של נועה זנדר ז"ל נועה זנדר ז"ל הייתה נערה שכולה הייתה מלאה בשמחת חיים, חיוך תמידי ולב פתוח. הערכים שהובילו אותה לא היו רק מילים. נועה הקדישה זמן ואהבה לחניכים מעמותת אקי"ם, האמינה בשוויון, בקבלת האחר ובכך שלכל אדם מגיע מקום, יחס וכבוד. היה לה חלום: להיות חלק מאירועי המכביה. עבור נועה ז"ל, ספורט מעולם לא היה רק תחרות - הוא היה דרך ליצור חיבור, לקרב בין אנשים ולתת מקום לכל אחד. בשבת השחורה של 7 באוקטובר, נועה נרצחה בפסטיבל הנובה, והעולם איבד נשמה מיוחדת. יחד איתה נגדע גם החלום היפה שלה - להיות חלק מאירועי המכביה. יש רגעים שבהם חלום של אדם אחד הופך לשליחות של רבים. יש סיפורים שמתחילים בכאב גדול, אבל מצליחים להאיר משהו עמוק וחזק בלב של כולנו. השבוע, במסגרת משחקי המכביה, התקיים משחק כדורסל מרגש שהוקדש לזכרה של נועה. את האירוע הובילה מורן סמואל, המדליסטית הפראלימפית, ובו השתתפו ספורטאים שהגיעו מכל רחבי העולם.

המשחק לזכר נועה הי"ד ( נירית שדה )

ביציעים היו המשפחה שלה, החברים, וגם החניכים מאקי"ם שהכירו מקרוב את הלב הגדול שלה ובאו לכבד את זכרה.

במהלך המשחק חולקו פריטים מיוחדים שנשאו את המסרים של נועה - אבל המתנה הגדולה ביותר הייתה הסיפור שלה עצמו. עשרות ספורטאים בינלאומיים שלקחו חלק באירוע יחזרו עכשיו למדינות שלהם עם זיכרון של נועה ועם מסר של אהבה, הכלה ונתינה.

כי גם כשהחיים נלקחים באכזריות, האור שאדם משאיר אחריו יכול להמשיך להגיע רחוק.

נועה הייתה נערה מדהימה, היא ידעה לראות כל אדם, להעניק תחושה של שייכות ולהפיץ אור בכל מקום שבו הייתה. הדרך שבה בחרה לחיות, עם נתינה, חמלה ואמונה בטוב, ממשיכה לגעת בלבבות גם היום.

אנחנו זוכרים את נועה. אנחנו ממשיכים את הדרך שלה. ואנחנו לא נותנים לאור שלה להיעלם.

תהי נשמתה צרורה בצרור החיים. יהי זכרה ברוך.

"בתולדותיה ידעה חליפות ותמורות" - העולם בוחר בירושלים

ירושלים נבחרה לאחת הערים הטובות בעולם, כשהגיעה למקום השביעי בדירוג הבינלאומי של מגזין התיירות Travel + Leisure , מגזין תיירות בינלאומי המספק המלצות, מדריכי טיולים, ביקורות על מלונות ויעדים, וטיפים לתכנון חופשות ברחבי העולם.

מעבר לכך, היא דורגה כעיר הטובה ביותר באזור אפריקה והמזרח התיכון - לפני ערים אהובות ומבוקשות ברחבי העולם.

מאות אלפי אנשים מכל העולם השתתפו בדירוג ובחנו את הערים לפי האווירה, התרבות, האתרים, הקולינריה וחוויית הביקור הכוללת.

יש ערים שאנשים מבקרים בהן, ויש ערים שנכנסות ללב. ירושלים היא הרבה יותר מיעד על המפה - היא מקום שבו היסטוריה, אמונה, קולינריה ותרבות נפגשים. בירת ישראל משאירה חותם עמוק על כל מי שפוסע ברחובותיה. מזל טוב ירושלים!

מהערים הטובות בעולם. ירושלים ( הדס פרוש/פלאש90 )

כריש משלנו - מדינת ישראל היא לא הבעיה שלכם, היא הפתרון

כאשר דובי פרנסס עלה לדבר מול קהל של משקיעים באירופה, במקום להסתפק בשפה עסקית קרה ובמסרים מחושבים, הוא בחר לדבר על התמונה הגדולה: על העולם המשתנה, על האתגרים הביטחוניים ועל המקום של ישראל בתוך המציאות החדשה שנוצרת.

המסר שלו היה ברור - ישראל אינה רק מדינה שמתמודדת עם אתגרים, אלא גם מדינה עם יכולות, חדשנות, ניסיון ושותפויות שיכולות להציע ערך משמעותי לעולם כולו.

לא תמיד צריך תפקיד רשמי או במה ממשלתית כדי להשמיע קול. לפעמים מספיק ידע, ביטחון ואמונה בדרך כדי לגרום לאנשים לעצור ולהקשיב.

בתקופה שבה התדמית של ישראל עומדת במבחנים רבים בזירה הבינלאומית, הופעות כאלה מזכירות עד כמה חשובה גם ההסברה שמגיעה מהשטח - מאנשים שמכירים את המציאות ומוכנים להציג אותה בגאווה.

דובי פרנסס השמיע קול משמעותי עבור המדינה, ולפעמים דווקא הקולות האלה מצליחים להגיע הכי רחוק.