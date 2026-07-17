לכבוד יום האמוג'י העולמי: 10 דברים שלא ידעתם על השפה שכולנו מדברים

אימוג'י ( צילום: AI )

כמעט כל הודעה שאנחנו שולחים מסתיימת באימוג'י אחד לפחות. אבל מאחורי הסמלים הקטנים מסתתר עולם שלם של היסטוריה, טכנולוגיה ואפילו פוליטיקה. לרגל יום האמוג'י העולמי שחל ב-17 ביולי, אספנו 10 עובדות מפתיעות במיוחד.

1. האיש שהמציא אותם לא התעשר האימוג'י הראשון נוצר בשנת 1999 על ידי המעצב היפני שיגטאקה קוריטה. הוא עיצב 176 סמלים בלבד, שכל אחד מהם היה בגודל של 12×12 פיקסלים. למרות ההצלחה האדירה, הוא לא רשם עליהם פטנט ולא הפך למיליונר. 2. גם אתם יכולים להמציא אימוג'י אם גם לכם יש רעיון לאימוג'י חדש - זה לגמרי אפשרי. ארגון Unicode מקבל הצעות מהציבור, אבל רק מעטות מאושרות לאחר שנבדקים בין היתר הביקוש הצפוי, השימושיות והייחודיות שלהן. 3. הוא נבחר ל"מילת השנה" בשנת 2015 האימוג'י "בוכה מצחוק" עשה היסטוריה כשהפך לראשון אי פעם שנבחר ל"מילת השנה" של מילוני אוקספורד. העורכים הסבירו שהוא ביטא טוב יותר מכל מילה את רוח התקופה.

אימוג'י "בוכה-צוחק" ( צילום: אימוג'י )

4. לא תמיד תראו אותו דבר

הקוד של האימוג'י זהה, אבל כל חברה מעצבת אותו אחרת. לכן אותו פרצוף יכול להיראות שמח במכשיר אחד ומעט ציני במכשיר אחר - מה שגרם לאורך השנים ללא מעט אי-הבנות.

5. לא כולם מבינים אותו אותו דבר

מחקרים מצאו שרק אחוז קטן מהאימוג'ים מתפרשים באופן זהה אצל כולם. המשמעות שלהם משתנה בהתאם להקשר, לתרבות ואפילו לגיל המשתמש.

6. אימוג'ים הם כבר תחום מחקר

אימוג'ים כבר מזמן לא נחשבים רק לקישוט להודעות. חוקרים באוניברסיטאות ברחבי העולם בוחנים כיצד הם משפיעים על רגשות, על הבנת מסרים ועל תקשורת בין אנשים.

7. מ-176 לכמעט 4,000

סט האימוג'ים הראשון כלל 176 סמלים בלבד. מאז עולם האימוג'ים התרחב משמעותית, וכיום קיימים כמעט 4,000 אימוג'ים רשמיים - מפרצופים ובעלי חיים ועד מאכלים, מקצועות ודגלים. מדי שנה מתווספים סמלים חדשים.

אימוג'ים ( צילום: שטארסטוק )

8. גם בתי המשפט מתייחסים לאימוג'ים ברצינות

בשנים האחרונות אימוג'ים הופיעו לא פעם כראיות בבתי משפט ברחבי העולם. שופטים נדרשו לקבוע האם אימוג'י מסוים הביע הסכמה, איום, כוונה רומנטית או משמעות אחרת – בהתאם להקשר שבו נשלח.

9. מיפן לכל העולם

האימוג'ים פותחו במקור עבור טלפונים סלולריים ביפן בלבד. רק לאחר שנכנסו לתקן Unicode הם הפכו לשפה בינלאומית שמופיעה כמעט בכל מכשיר.

10. למה דווקא 17 ביולי?

יום האימוג'י העולמי נקבע ל-17 ביולי משום שזהו התאריך שהופיע במשך שנים על אימוג'י לוח השנה של אפל. הסמל הקטן הזה הפך להשראה ליום שנחגג ברחבי העולם מאז 2014.