עמית סגל מעריך: זו הסיבה למהלך החריג של יצחק עמית

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (חמישי) למהלך החריג של נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, שלא הוכנס להרכב שידון בעתירות שהוגשו נגד חוק מעצר העריקים.

בדבריו כתב סגל: ״כה מעניין ומסתורי: עמית לא שיבץ עצמו להרכב והשאיר את סולברג לחטוף את כל האש, אף שקשה לזכור מצב שבו נשיא לא ישב בדיון מורחב כזה.

כבוב גם לא צורף למרות שהוא ותיק מרונן. מן הסתם ללא קשר לרגישות של שופט ממגזר אחד שפטור משירות שדן בהשלכות ביטול הפטור למגזר אחר״.

סגל כתב זאת משום שמדובר בחוק שמעורר מחלוקות קשות בקשת הפוליטית.