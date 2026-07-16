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מחפשים מנה מיוחדת לשבת? קנלוני במילוי בשר

מחפשים מנה חגיגית לשבת? קנלוני במילוי בשר עסיסי, עטוף ברוטב עגבניות ונאפה בתנור - מתכון משפחתי מפנק שיככב על שולחן השבת

15:19
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קנלוני בשר (צילום: AI)

אם מתחשק לכם לשדרג את ארוחת הצהריים או השישי, קנלוני במילוי בשר הוא בחירה מצוינת. עם מילוי עשיר ורוטב עגבניות ביתי, מתקבלת מנה מפנקת שקשה לעמוד בפניה.

צרכים

למילוי:

  • 500 גרם בשר בקר טחון
  • בצל גדול קצוץ
  • 2 שיני שום כתושות
  • 2 כפות שמן זית
  • 2 כפות רסק עגבניות
  • כפית פפריקה מתוקה
  • חצי כפית כמון
  • מלח ופלפל שחור
  • 2 כפות פטרוזיליה קצוצה

לרוטב:

  • 700 מ"ל רסק עגבניות או עגבניות מרוסקות
  • כוס מים
  • 2 כפות רסק עגבניות
  • כפית סוכר
  • כפית אורגנו יבש
  • 2 שיני שום כתושות
  • 2 כפות שמן זית
  • מלח ופלפל

בנוסף:

  • חבילת קנלוני יבש

אופן ההכנה

  1. מחממים שמן ומטגנים את הבצל עד להזהבה. מוסיפים שום ומטגנים עוד כחצי דקה.
  2. מוסיפים את הבשר ומפוררים אותו תוך כדי טיגון עד שהוא משנה צבע.
  3. מוסיפים רסק עגבניות, פפריקה, כמון, מלח ופלפל ומבשלים כ-5 דקות. מכבים את האש, מוסיפים פטרוזיליה ומצננים מעט.
  4. מערבבים את כל חומרי הרוטב בסיר קטן ומבשלים 8-10 דקות.
  5. יוצקים שכבה דקה של רוטב בתחתית התבנית.
  6. ממלאים את צינורות הקנלוני בתערובת הבשר בעזרת כפית או שקית זילוף ומסדרים בתבנית.
  7. יוצקים מעל את כל הרוטב כך שכל הקנלוני יהיו מכוסים היטב. אם צריך מוסיפים מעט מים.
  8. מכסים בנייר כסף ואופים ב-180 מעלות כ-40 דקות. מסירים את הכיסוי ואופים עוד 10-15 דקות להשחמה.

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