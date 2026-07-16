מחפשים מנה מיוחדת לשבת? קנלוני במילוי בשר

קנלוני בשר ( צילום: AI )

אם מתחשק לכם לשדרג את ארוחת הצהריים או השישי, קנלוני במילוי בשר הוא בחירה מצוינת. עם מילוי עשיר ורוטב עגבניות ביתי, מתקבלת מנה מפנקת שקשה לעמוד בפניה.