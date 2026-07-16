הפגנות במרכז הארץ: אלו הכבישים שצפויים להיחסם

המשטרה נערכת היום (חמישי) להפגנת הפלג הירושלמי באזור בני ברק ומזהירה מפני שיבושי תנועה וחסימות אפשריות בכמה מהצירים המרכזיים בגוש דן.

השיבושים צפויים להתחיל החל מהשעה 16:00. לפי המשטרה, ייתכנו חסימות בכביש 4, בקטע שבין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות. שיבושי תנועה צפויים גם בציר ז'בוטינסקי באזור בני ברק.

ההיערכות המשטרתית מתקיימת במקביל להכנות של מארגני ההפגנה, שפרסמו רשימת הסעות עבור המשתתפים. ברשימה מופיעות הסעות היוצאות מירושלים, מבית שמש, מאשדוד וממודיעין עילית.

מנגד, ברשימת המארגנים לא הופיעו הסעות היוצאות מבני ברק. פרט זה מחזק את ההערכה כי מוקד המחאה יהיה באזור כביש 4 וצומת גהה, כפי שפורסם מוקדם יותר.

עם זאת, מדובר בהערכה הנשענת על מערך ההסעות ועל החסימות האפשריות שעליהן התריעה המשטרה. בהודעה לא נמסר אישור רשמי בנוגע למיקומה המדויק של ההפגנה.

במשטרה מזהירים כי הנהגים באזור עלולים להיתקל בעומסי תנועה ובחסימות לאורך כביש 4 ובציר ז'בוטינסקי. הקטע המרכזי שבו צפויים שיבושים הוא בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות.