וינטר משתלח באיזנקוט: ״זו גם גזענות וגם תועבה״

תת אלוף במילואים עופר וינטר, התייחס להשוואה שערך ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, בין יוסף חדאד למנסור עבאס, ותקף אותו על כך.

בדבריו אמר וינטר: ״ההשוואה בין יוסף חדאד, אדם אוהב ישראל, לוחם צה״ל שנפצע בקרב ונלחם למען מדינת ישראל, גם בזירת ההסברה במשך שנים, בכל רחבי העולם, לבין מנסור עבאס ממפלגה שהיא נציגת האחים המוסלמים בכנסת - זו גם תועבה וגם גזענות״.

עוד הוא הוסיף: ״ההשוואה בין שניהם רק כי שניהם ערבים, היא כל כך גזענית ומנותקת. היא מראה על תפיסת עולם שגויה״.