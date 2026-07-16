הדתיות האלה מדברות על מה שנשים לא מעזות לדבר

הדר ואורטל ב"הדתיות האלה" ( אולפן סרוגים )

בפרק החדש של הפודקאסט “הדתיות האלה” בחרו הדר בן חמו ואורטל ברזילי לעסוק בנושא שכמעט כל אישה מכירה, אבל לא תמיד מעזה לדבר עליו: מחלות שקופות, כאב נשי והפער שבין מה שהגוף חווה לבין מה שהסביבה מצליחה לראות.

הדתיות האלה על מחלות שקופות - אולפן סרוגים הדתיות האלה על מחלות שקופות | צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 32:26

השיחה נעה בין הומור, זיכרונות אישיים ותובנות עמוקות על האופן שבו נשים חונכו במשך דורות לשאת כאב בשקט. בן חמו וברזילי חזרו אל דמותן של האימהות והסבתות, נשים שכמעט לא “הרשו לעצמן” להיות חולות. הן המשיכו להחזיק את הבית, המשפחה והחיים גם כשהגוף דרש לעצור. מכאן התפתחה שיחה רחבה יותר על הפער בין הדור הקודם לדור הנערות של היום. בעוד שבעבר נושאים כמו גוף, מחזור, מיניות ונשיות כמעט לא דוברו, הדור הצעיר מבקש לדעת, לשאול ולהבין. בתוך ההקשר הזה עלה גם המופע “בואי נדבר על זה”, שיצרו השתיים לפני קרוב לעשור עבור נערות בכיתות ז’–ח’. המופע עוסק בדימוי גוף, בקשר בין אימהות לבנות ובצורך לפתוח שיחה במקום שבו במשך שנים שררה שתיקה.

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חלק מרכזי בפרק הוקדש גם לגיל המעבר. השתיים דיברו, וצחקו, על כך שמדובר בהרבה יותר מגלי חום: שינויים בזיכרון, בריכוז, במצב הרוח ובתחושת הזהות. לצד ההומור, עלתה תובנה משמעותית: לעיתים ההתנגדות לשינוי רק מעצימה את הקושי.

הפרק מציע מבט רך יותר על הגוף הנשי - לא כעל אויב שצריך לשלוט בו, אלא כעל מערכת חיה, משתנה ויוצרת. המסר המרכזי שעולה ממנו הוא פשוט אך חשוב: הקשבה לגוף, קבלה של השינויים ומתן מקום גם לנפש, עשויים להיות תחילתו של ריפוי. ובעיקר, לפעמים אישה צריכה קודם כול שמישהו יאמין לה.