מכה לנתניהו: ההצבעה על השריונים בליכוד - בוטלה

נדחתה ההצבעה היום (חמישי) של חברי מרכז הליכוד על הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ לתת ליו"ר המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז, בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי-מרכז בלוד בבקשה לעצור את הליך הבחירות עד שתועמד לבחירה הצעה נגדית.

נזכיר כי העתירה הוגשה על ידי הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית, ממנו נמסר: "מדובר בנצחון השכל הישר. לא ניתן יד לגנוב את הבחירות. בתנועת הליכוד. הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית ימשיך להיות השכפ״ץ של 150,000 מפקדי הליכוד".