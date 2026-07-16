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חדשות פוליטי מדיני

מכה לנתניהו: ההצבעה על השריונים בליכוד - בוטלה

ההצבעה על השריונים בליכוד, נדחתה באופן סופי, לאחר שבית המשפט הוציא נגדה צו מניעה

14:24
3 תגובות
נתניהו (חיים גולדברג/ פלאש 90)

נדחתה ההצבעה היום (חמישי) של חברי מרכז הליכוד על הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ לתת ליו"ר המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז, בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי-מרכז בלוד בבקשה לעצור את הליך הבחירות עד שתועמד לבחירה הצעה נגדית.

נזכיר כי העתירה הוגשה על ידי הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית, ממנו נמסר: "מדובר בנצחון השכל הישר. לא ניתן יד לגנוב את הבחירות. בתנועת הליכוד. הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית ימשיך להיות השכפ״ץ של 150,000 מפקדי הליכוד".

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ציפורה
לפני 7 דקות

10 חודשים הבנים שלנו נלחמים בחזית בלי הפסקה. הממשלה הזו מבטיחה ביטחון אבל בפועל מתעסקת רק בדילים וקומבינות פוליטיות. זה פשוט שובר את האמון!!!
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