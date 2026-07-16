מקרה ראשון של קדחת מערב הנילוס בישראל

משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מעדכנים היום (חמישי) כי תושב תל אביב אובחן בקדחת מערב הנילוס, זהו המקרה הראשון של חולה מאומת במחלה בישראל בעונת הקיץ לשנת 2026. המשרד להגנת הסביבה הנחה את הרשות המקומית הרלוונטית להגביר את מאמצי המניעה, הניטור, ההדברה וההסברה לציבור.

פרופ' סיגל סדצקי ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות: "קדחת מערב הנילוס היא מחלה המועברת לאדם באמצעות עקיצת יתושות הניזונות מעופות נגועים. לרוב מדובר במחלה קלה ללא תסמינים, במקרים חריגים עלולים להופיע גם תסמינים חמורים כמו דלקת מוח או קרום המוח.”

ד"ר שי רייכר, מנהל אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה: "המשרד להגנת הסביבה מקיים לאורך כל השנה, בדגש על עונת פעילות היתושים ניטור רציף ושוטף ברחבי הארץ. בהתאם לממצאים המשרד מנחה את הרשויות המקומיות הרלוונטיות להגביר את פעולות המניעה, הניטור וההדברה. לצד פעילות זו, לציבור יש תפקיד חשוב בצמצום הסיכון - ייבוש מקורות מים עומדים ושימוש באמצעי הגנה מפני עקיצות הם צעדים פשוטים ויעילים שיכולים למנוע את רביית היתושים ולהפחית את הסיכון לחשיפה לנגיף."

כבכל שנה, מתחילת חודש יוני ועד לסוף חודש נובמבר קיים צפי לעלייה בשכיחות יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס. על כן, צוות מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה עושה לאורך השנה אלפי ניטורים של זחלי יתושים ומאות לכידות של יתושים בוגרים. היתושים מועברים לזיהוי ולבדיקה במעבדות משרד הבריאות. עד כה, מתחילת העונה, לא נמצאו יתושות הנושאות את נגיף קדחת מערב הנילוס.

בקיץ, בשל מים עומדים ומזג אוויר חם ולח, גוברת הסכנה להתפתחות יתושים. האחריות להסרת מפגעים ומטרדים שמקורם במזיקים תברואיים בשטחים הציבוריים מוטלת על הרשות המקומית. עם זאת, הציבור מתבקש לסייע במאמץ בהתאם להנחיות:

לייבש ולנקז מקורות מים עומדים, כגון דליים, תחתיות עציצים, צמיגים ישנים, מרזבים, בריכות נוי, חביות וכל כלי שעלול לאגור מים.להשתמש בתכשירים דוחי יתושים, להתקין רשתות על חלונות ופתחים וללבוש בגדים ארוכים ובהירים בעת השהייה מחוץ לבית – בשעות החשיכה.

להפעיל מאווררים בבית ובשטחים פתוחים, המכוונים למקום השהייה ומונעים מהיתושה גישה נוחה לעור החשוף. לדווח למוקד *106 של הרשות המקומית על מפגעי יתושים או על מקורות מים עומדים במרחב הציבורי.