מסתבכת? דרישה לפתוח בחקירה נגד כוכבת "האח הגדול"

אילוסטרציה ניידת משטרה ( אוליבר פיטוסי/פלאש 90 )

הזמרת ויוצאת "האח הגדול" אור כהן עומדת במרכז סערה, לאחר שפרסמה טיזר לשירה החדש. בסרטון נראות היא וחברותיה נוסעות ברכב, כאשר לטענת עמותת "אור ירוק" חלק מהנוסעות אינן חגורות, אחת מהן אף מוציאה חלק מגופה מחוץ לחלון, ובנוסף נטען כי אחת ממראות הרכב מכוסה.

הטיזר שהצית את הסערה בעקבות פרסום הסרטון, בעמותת "אור ירוק" יצאו בביקורת חריפה נגד כהן. לטענתם, לדמויות מוכרות ברשתות החברתיות יש השפעה רבה על בני נוער ונהגים צעירים, ולכן עליהן לנהוג באחריות ולהימנע מהצגת התנהגויות שעלולות להתפרש כלגיטימיות או בטוחות.

אור כהן ( שי פרנקו )

קריאה לבדיקת האירוע

עוד הוסיפו בעמותה כי בתקופה שבה מאות בני אדם נהרגים מדי שנה בתאונות דרכים בישראל, יש חשיבות רבה להעברת מסרים המעודדים בטיחות בדרכים. לדבריהם, הם מצפים ממשטרת ישראל לבדוק את נסיבות המקרה ולפעול בהתאם אם יתברר שבוצעו עבירות תנועה.

נכון לעכשיו, אור כהן לא התייחסה באופן פומבי לביקורת שהופנתה כלפיה.