מיכאל שמש מעריך: "יכול להיות שהסקר האחרון הלחיץ אותו"

הכתב הפוליטי של חדשות 13, מיכאל שמש, התראיין היום (חמישי) ברדיו 'קול ברמה', והתייחס לאמירות הקשות של יו"ר ש"ס אריה דרעי, נגד הרמטכ"ל זמיר.

שמש טען כי הסיבה לכך יכולה להיות לחץ פוליטי: "יכול להיות שהסקר האחרון שבו יש לו 7 מנדטים, גרם לקצת לחץ בש"ס. נתניהו ברח מההצבעה על חוק המעצרים בגלל מכתב הרמטכ"ל, הוא לא רצה להתקוטט איתו. הביקורת העניינית על זמיר - במקומה, הוא העלה טענות שלא נשמעו בוועחו"ב".

נזכיר כי בראיון לישי כהן בכיכר השבת, אמר דרעי: "זה חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל... הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותו. אבל לצערי הרב כבר הרבה הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה".

"הוא איבד את זה. מה שהרמטכ"ל עשה בתקופת בחירות, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד-משמעית! אסור לו להתעסק בפוליטיקה. זה תקדים מסוכן מאוד. הוא גרם נזק גדול לצבא!".