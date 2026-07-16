יוסף חדאד בהלם: "האמת שהופתעתי מזה"

פעיל ההסברה יוסף חדאד, התייחס לראיונו של גדי איזנקוט בחדשות 13, ולהשוואה שהוא ערך ביני לבין מנסור עבאס, וכעס על כך.

בדבריו כתב חדאד: "אתמול גדי איזנקוט התראיין בחדשות 13 ונשאל אם הוא פוסל שותפות קואליציונית עם מנסור עבאס. התשובה שלו הייתה שהוא לא פוסל, ובהסבר לכך הוא השתמש בשם שלי. ניסיתי להבין את ההקשר וחזרתי כמה וכמה פעמים על התשובה שלו.

אני מודה- לא הצלחתי להבין ואפילו הופתעתי מזה. אבל זה בעצם משהו כמו- את יוסף חדאד לא פוסלים למרות שהוא ערבי, אז למה את מנסור עבאס כן... תשפטו בעצמכם.

‏אז לעצם העניין, באמת שאני רוצה לשאול אותך גדי, ואני שואל בצורה הכי מכובדת שיש: אתה משווה ביני למנסור עבאס כי שנינו ערבים? הרי מלבד הזהות הערבית אין בינינו כלום משותף!"

‏עוד תקף חדאד: "אתה גולנצ'יק גדי- גם אני! אז אתה משווה בין גולנצ'יק נכה צה"ל לבין מי שלא מסוגל לקרוא לחמאס ארגון טרור?!

‏אתה משווה ביני שהקמתי עמותה ערבית ישראלית שדוגלת בשותפות ועושה הסברה למען המדינה לבין מנסור עבאס שהמפלגה שלו מחוברת לעמותת סיוע 48 שהעבירה לפי תחקירים שפורסמו כספים לארגוני טרור כולל חמאס?!

‏אין שום דבר שמקשר ביני לבין מנסור עבאס ושאף אחד לא ינסה להלבין ולהכשיר אותו על הגב שלי... אני מתנגד נחרצות לדרך של המפלגות הערביות, אני מאמין שלא צריך לשבת איתן- צריך להעיף אותן!"

‏לסיום אמר חדאד: "בשורה התחתונה, אני לא הסתרתי שאני שוקל כניסה לחיים הפוליטיים, ואגב בניגוד להמון שמועות שפורסמו על השם שלי בתקשורת אני לא סגור בשום מקום ועדיין לא החלטתי לאן הדרך שלי תוביל אותי...

‏אבל אני כן אומר באופן הברור ביותר- את המפלגות הערביות שבכנסת היום צריך להחרים. לא כי הם ערבים, אני הרי ערבי- אלא כי הם אנטי ישראלים! ולהחרים את המפלגות הערביות זה לא גזענות! להגיד שאני ומנסור עבאס זה אותו דבר כי אנחנו ערבים- זה כן!".