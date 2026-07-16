"משחק פוליטי מלוכלך": איזנקוט יוצא נגד דרעי

יו"ר מפלגת "ישר! עם איזנקוט", גדי איזנקוט, תקף היום (חמישי) את אריה דרעי בעקבות הביקורת שהפנה כלפי הרמטכ"ל אייל זמיר. איזנקוט הגדיר את דבריו של דרעי "מופע של עזות מצח וניתוק" ויצא נגד מדיניות ההנהגה החרדית בנושא הגיוס.

איזנקוט טען כי אין הצדקה לכך שרק חלק מהציבור נושא בנטל הלחימה. "אין דבר יהודי בשליחת רק חלק מבני ישראל למלחמת מצווה", כתב.

בהמשך מתח ביקורת על השימוש שנעשה, לטענתו, ברמטכ"ל במסגרת העימות הפוליטי סביב סוגיית הגיוס. "אין דבר מנהיגותי בהפיכת הרמטכ״ל לכלי במשחק הפוליטי המלוכלך שלכם", מסר.

איזנקוט קשר בין דבריו של דרעי לבין מה שהגדיר כחקיקה שנועדה לאפשר השתמטות מגיוס. לדבריו, מי שקידם את החקיקה אינו יכול להפנות כעת ביקורת כלפי הרמטכ"ל, בזמן שחיילי צה"ל ממשיכים לפעול בכמה חזיתות.

"אם הייתה להנהגה החרדית עוד טיפת מודעות, מי שהוביל וקידם את חקיקת ההשתמטות השבוע, בעוד שטובי בנינו ובנותינו פרוסים במספר חזיתות, היה לפחות שומר את ה'ביקורת' שלו על הרמטכ"ל לעצמו", כתב איזנקוט.

בסיום דבריו פנה איזנקוט ישירות לדרעי וקרא לו לשנות את יחסו לסוגיית הגיוס. הוא הדגיש כי מבחינתו לא מדובר במחלוקת פוליטית רגילה, אלא בצורך ביטחוני הנוגע לכלל הציבור.

"אריה, אחרי שלוש שנות מלחמה אולי הגיעה העת להפנים שגיוס הוא לא עניין פוליטי", כתב. לדבריו, הגיוס הוא "תעודת הביטוח של העם היהודי במדינת ישראל, עניין של ביטחון המדינה".

חבר הכנסת חילי טרופר הצטרף גם הוא לביקורת ואמר: ״ח”כ אריה דרעי, שמקדם חוקים לטובת עריקים ומשתמטים, וששלושה מנכדיו הם עריקים בעצמם, תוקף את הרמטכ”ל וטוען שהוא גורם נזק לצה”ל. הרמטכ”ל בחר לעמוד לצד חיילי צה”ל, ולא לצד העריקים והמשתמטים. כך נוהג מפקד. לפעמים פשוט נגמרות המילים.״