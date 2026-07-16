"מחזק את אויבי ישראל": בנט במתקפה חריפה על דרעי

ש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, תקף היום (חמישי) בחריפות את אריה דרעי, בעקבות דבריו נגד הרמטכ"ל אייל זמיר. בנט טען כי המתקפות על הרמטכ"ל פוגעות בצה"ל ומסייעות לאויביה של ישראל.

"המתקפות של דרעי על הרמטכ"ל מחזקות את אויבי ישראל ומפרקות את צה"ל", אמר בנט בפתח דבריו.

בהמשך תקף יו"ר "ביחד" את דרעי באופן אישי וטען כי קיים פער בין עמדתו בנושא גיוס החרדים לבין הביקורת שהוא מפנה כלפי הרמטכ"ל. בנט טען כי דרעי מתגאה בנכדיו שאינם מתגייסים, ולאחר מכן מאשים את זמיר במצב שנוצר.

לדברי בנט, דרעי נושא באחריות לכאוס ולשסע בחברה הישראלית. הוא הגדיר את פעילותו לאורך השנים כ"עידוד השתמטות המונית" וטען כי אין ביכולתו להטיל את האחריות על הרמטכ"ל.

"רק בממשלת ה־7.10 אדם כמו דרעי מעז להאשים את הרמטכ"ל בכישלון שלו", מסר בנט.