"עובדים בעיניים”: משחקי מילים למחפשי עבודה

הקיץ זו תקופה קשה.
בניגוד לאנשים שחושבים שכל החיים הם תקופה קשה (שלום חנוך דאום), בחודשי הקיץ רובנו סובלים משעמום ביתי מתסכל, והתסכול גובר עוד יותר כשאין חשק לצאת החוצה בגלל שבדיוק סיימנו לנקות את הפילטר של המזגן והוא היחיד שאנחנו מרשים שיסנן אותנו.
הזמן הפנוי בבית גורם לחלק מהאנשים לחשוב על שינויים, והקיץ זו תקופה נהדרת לחשוב על אפשרות שהשנה הבאה תיראה אחרת. ואחד הדברים שאנשים צעירים רוצים להחליף בשלב כלשהו, זה עבודה.
למה? כי תמיד אפשר לבחור רק במקום עבודה אחד.
תשאלו כל ישראלי מה הדבר שהוא הכי אוהב בחופשה ורובם יענו: בופה (ולא פיבי מחברים, אלא המזנון שלא נגמר בשיטת אכול כפי יכולתך). כי בשיטה אכילה כזו, כל אחד יכול לבחור כמה סוגי מזון ולקיים ברכה שייחלנו לעצמנו בתפילת טל בראשית השנה: “במשמנינו אל יהי רזון". אמן כן יהי רזון.
אז לכל אלה שמבלים ומכלים את ימי הקיץ החמים מדי בחיפוש עבודה חדשה שתתחיל מיד "אחרי החגים"(או במילים אחרות מתי שהבוס יחליט שהוא מטפל במיילים שכבר הועברו לספאם-ר"ת: סתם פח אין משמעות),קבלו משחקי מילים יהודיים וייעודיים לדורשי העבודה והמלאכה בעם ישראל.
שלב ההכנה לראיון
כולם מכירים את השיר "לכה דודי" ובו השורה המחכימה: “סוף מעשה במחשבה תחילה" (ובעידן המודרני המחשבה הפכה למחשב).
לפני שמסתערים על שוק העבודה חובה להוריד מהרשת יישומון(אפליקרציה בלעז):
"זייפן מחולל קורות-חיים",
להחליף תמונת פרופיל (כדי להבליט את הצד הטוב שלכם),
ולשנן בלב כמו מנטרה לעובד עם מטרה את משחקי המילים הבאים:
מסמך קורות-חיים בחגורה: קו"ח במותניו
איש תחזוקה ישר: עם עבר נקי
עוזר ספר שנון: חד כתער
טיפל בעשירים בבנק: חנפן כספים
יום הראיון
הגיע היום הגדול של ראיון העבודה,
שיכול לשנות את החיים לטובה וברכה וגם למזל ושמחה
(ואולי גם לכמה עובדים גברים חוץ מחיים).
מי שחפץ חיים שיש בהם כסף ורוצה לעבור את המכשול בדרך אליהם
בהצלחה, כדאי שיבין את משמעות צירופי המילים וישלב אותם במשפטים מנצחים:
תפילה לפני הראיון: סידור איש מצליח
תפילת צדיקים מרחוק: ועדת קבלה
מצטיין בלכידת מבוקשים(לעבודה מבוקשת במודיעין עילית): ציון לשב"ח
עמדת רישום פרטי חשבון: צ’ק פוינט
יום עבודה ממוצע
כתב המשורר הלאומי ח"ן(חיים נחמן שהיה איש מלא חן) ביאליק:
"למי תודה? למי ברכה? לעבודה ולמלאכה! וכשיש עבודה צריך לשמור עליה, ורצוי גם לשמור על ההומור ולכן קבלו עוד כמה משחקי מילים ליום חול כשיש מה לאכול:
בעל שעובד מהבית: עוזר אישי
תקלה בעמדת העבודה: מחשב מסלול מחדש
עובד מכור לאלכוהול: בהפסקת שתייה (או: פתח תקופת גמל)
יצא לנופש עם הבוס/בוסית: חופשה נהימה
"אמרת שרפר" לסיום:
ברוח החודש הנוכחי, כשהרבה ילדים קצת עצובים כשאבא מגיע הביתה שנאמר
"משנכנס אב ממעטים בשמחה",
צריך לזכור ולהזכיר, שבימים האלה נוהגים לא לקנות דברים משמחים או בגדים חדשים. זה מצער את הנשים, אבל משמח מאד את בעליהן המלמדים שיעור חשוב ב-”אהבת חינם"- כלומר, כזו שלא הופכת לשנאה ביוקר המחיה כשמגיע פירוט אשראי חודשי ולא מוסיף שקט נפשי.
שב"ה יהיה לכולנו המשך קיץ בריא ו"בין הזמנים" בטוח!