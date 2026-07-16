"עובדים בעיניים”: משחקי מילים למחפשי עבודה

הקיץ זו תקופה קשה.

בניגוד לאנשים שחושבים שכל החיים הם תקופה קשה (שלום חנוך דאום), בחודשי הקיץ רובנו סובלים משעמום ביתי מתסכל, והתסכול גובר עוד יותר כשאין חשק לצאת החוצה בגלל שבדיוק סיימנו לנקות את הפילטר של המזגן והוא היחיד שאנחנו מרשים שיסנן אותנו.

הזמן הפנוי בבית גורם לחלק מהאנשים לחשוב על שינויים, והקיץ זו תקופה נהדרת לחשוב על אפשרות שהשנה הבאה תיראה אחרת. ואחד הדברים שאנשים צעירים רוצים להחליף בשלב כלשהו, זה עבודה.

למה? כי תמיד אפשר לבחור רק במקום עבודה אחד.

תשאלו כל ישראלי מה הדבר שהוא הכי אוהב בחופשה ורובם יענו: בופה (ולא פיבי מחברים, אלא המזנון שלא נגמר בשיטת אכול כפי יכולתך). כי בשיטה אכילה כזו, כל אחד יכול לבחור כמה סוגי מזון ולקיים ברכה שייחלנו לעצמנו בתפילת טל בראשית השנה: “במשמנינו אל יהי רזון". אמן כן יהי רזון.

אז לכל אלה שמבלים ומכלים את ימי הקיץ החמים מדי בחיפוש עבודה חדשה שתתחיל מיד "אחרי החגים"(או במילים אחרות מתי שהבוס יחליט שהוא מטפל במיילים שכבר הועברו לספאם-ר"ת: סתם פח אין משמעות),קבלו משחקי מילים יהודיים וייעודיים לדורשי העבודה והמלאכה בעם ישראל.