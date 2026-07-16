"הזהרתי את נתניהו, הם תכננו מהלך להפיל אותו"

חברת הכנסת טלי גוטליב, תקפה היום (חמישי) החריפות את דן אילוז, שהודיע על פרישה ממפלגת הליכוד, וטענה כי היא כבר הזהירה בעבר את נתניהו ממנו.

‏בדבריה כתבה גוטליב: "דן אילוז אתה יודע מה ההבדל ביננו? שלי אין ב י צ י ם אך יש לי אומץ ויראת ה׳ ואצלך זה לגמרי הפוך. אתה פרשת מהליכוד כי הבנת שאין לך סיכוי. על הדרך קיבלת כותרות ובמה. עד כאן אחלה. אבל למה לצייץ ולשקר בפחדנות?? אזכיר לך".

עוד כתבה גוטליב: "יולי אדלשטיין, גלנט וגם אתה, חברתם ושוחחתם ארוכות לאחר התופת עם יאיר לפיד ותכננתם מהלך להפיל את רה״מ על דרך הפיכת אדלשטיין לרה״מ קונסטרוקטיבי. לא שליש סיעה ולא נעליים, ולא שלא ניסיתם. אני הזהרתי את רה״מ מפניכם בזמן אמת! לקח קצת זמן אך מי שחתר תחת רה״מ סיים את דרכו בליכוד.

‏תנצל הייטב את חיבוק התקשורת כשאתה משחיר את מפלגת הליכוד, זה יגמר עוד לפני שתרגיש. תשאל את גלנט. שמחתי להזכיר".