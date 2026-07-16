דרעי נגד הרמטכ"ל: "כבר הרבה הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה"

אחרי שהעביר את חוקי ההשתמטות, יו"ר ש"ס אריה דרעי הגיע לראיון לוחמני אצל ישי כהן ב'כיכר השבת' ויצא במתקפה על הרמטכ"ל.

הרקע למתקפה חסרת התקדים כמעט הוא מכתב האזהרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון נגד 'חוק המעצרים'. דרעי, שיזם את החוק, מאשים את הרמטכ"ל בעירוב פוליטיקה בצבא וטוען בנחרצות כי מדובר בתקדים מסוכן שפגע בצה"ל.

"זה חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל... הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותו. אבל לצערי הרב כבר הרבה הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה".

"הוא איבד את זה. מה שהרמטכ"ל עשה בתקופת בחירות, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד-משמעית! אסור לו להתעסק בפוליטיקה. זה תקדים מסוכן מאוד. הוא גרם נזק גדול לצבא!".

"הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו. לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד, ואתה במשך חודש – ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים – אתה לא מדבר מילה"