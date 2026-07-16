ח"כ מילביצקי בתגובה ראשונה לסערה סביבו

יו"ר ועדת הכספים, חה"כ חנוך מילביצקי, מסר היום (חמישי) את תגובתו למכתב של ועד עובדי הממשלה, בו נטען כי הוא מבזה ומשפיל עובדות בכנסת.

"קשקוש פרוגרסיבי", השיב מילביצקי. "אני מתייחס לעובדי ציבור בהתאם לכבוד שהם מביעים לדיוני הועדה. כל עובד ציבור שלא יכבד את זכות הדיבור של משתתפים אחרים בדיון, יאלץ לצאת החוצה ל- 10 דק׳ כמקובל.

אם לא יגיעו עם תשובות כנדרש ובוודאי אם ינסו להטעות את חברי הועדה ייתכן וייתקלו בתגובה של חוסר שביעות רצון מופגנת".

עוד הוא הוסיף: "פעמיים נלחמתי מול הייעוץ המשפטי של ועדת הכספים על משילותם של חברי הכנסת למול שלטון היועמ״שים. בשתי הפעמים הללו, בדרך מקרית ממש, הפלא ופלא, ימים ספורים לאחר מכן, הגיעה תלונה של יו״ר ועד עובדים כנגד ״התנהלותי״ בועדה.

תעלולים פוליטיים של הייעוץ המשפטי בכנסת? לא יכול להיות….זה בטוח צירוף מקרים שכזה".