חיזוק משמעותי: היועץ האסטרטגי הבכיר מצטרף לש"ס

אריה דרעי ( (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) )

היועץ האסטרטגי ישראל בכר, מבכירי הקמפיינרים בישראל, שהוביל את ש"ס להצלחתה בה היא קיבלה 11 מנדטים - יחזור לייעץ ליו"ר המפלגה אריה דרעי, גם בבחירות הקרובות, כך דווח ב'המצודה'.

נזכיר כי יו"ר ש"ס אריה דרעי, חטף אמש מכה לאחר שבג"ץ הוציא צו מניעה נגד החוק שמקפיא מעצר עריקים. "בשים לב לפסיקתו ארוכת השנים של בית משפט זה בנושא גיוס תלמידי הישיבות, למשמעות של הקפאת הליכי מעצר, חקירה ואכיפה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה, ולטענות כבדות המשקל שהעלו העותרים בעתירות השונות נגד תוקפו - ניתן בזאת צו על תנאי המורה למשיבים ליתן טעם מדוע לא יבוטל חוק שירות ביטחון", נכתב בהחלטת בג"ץ.