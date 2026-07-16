דקות לפני ההצבעה: התפתחות דרמטית בפריימריז בליכוד 

כ"ץ ונתניהו ( צילום: יונתן זינדל )

בית המשפט המחוזי בלוד קיבל כעת (חמישי) את עתירת הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית והוציא צו מניעה לקיום הבחירות המתכוננות בתנועת הליכוד היום שאמורות להתחיל בעוד מספר דקות. הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית מסר כי: ״מדובר בנצחון השכל הישר. לא ניתן יד לגנוב את הבחירות. בתנועת הליכוד. הפורום החברתי שלצד ההסתדרות הלאומית ימשיך להיות השכפ״ץ של 150,000 מפקדי הליכוד״.

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קודם לכן, בית הדין של הליכוד הורה להסיר את המילים: הצעת ראש הממשלה, מההצעה השניה שעמדה להצבעה.

בהחלטה נמסר כי יש "להוריד את המילים הצעת רה"מ ויו"ר התנועה ולכתוב בפשטות האם אתה בעד לאפשר לח"כים, שרים וסגני שרים מכהנים או שכיהנו בעבר להתמודד במחוזות בלי ליצור מצג שזו הצעת ראש הממשלה ויו"ר התנועה".