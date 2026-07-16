כוכבות "פאוור קאפל" מסוכסכות: "היא הסתובבה והלכה לי מול הפנים"

אודיה פינטו ושיר טרן ( צילום: אינסטגרם )

המתח בין הזוגות ב"פאוור קאפל" כבר מזמן לא נשאר רק בתוך המשחק. אחרי שאודי פינטו יצאה נגד המהלך של שיר תירן ואלה טורג'מן בתוכנית, כעת שיר מגיבה ולא חוסכת במילים.

בריאיון לפודקאסט "הבירזייה", שיר סיפרה כי ניסתה כמה פעמים ליישר את ההדורים עם אודי ואף הציעה לה להיפגש לקפה, אך לדבריה, הדברים לא התקדמו.

"ניגשתי אליה באירוע"

שיר סיפרה כי השתיים נפגשו באירוע לאחר הצילומים, ושם היא זו שניגשה לאודיה כדי להבין מה קורה ביניהן. "ניגשתי אליה ואמרתי לה שאנחנו בנתק ושאני לא יודעת מה קורה", סיפרה. לדבריה, אודי הסבירה לה כי מה שקרה בתוך המשחק חדר גם לחיים האמיתיים.

שיר הוסיפה כי במהלך ההשקה המשותפת אודיה אמרה לה שלא כדאי להן לצאת אחת נגד השנייה, אך זמן קצר לאחר מכן הדברים קיבלו תפנית נוספת.

"יום אחרי קיבלתי טלפון"

לדברי שיר, יום לאחר אותה שיחה היא קיבלה טלפון מהיחצנית שלה, שעבדה בעבר גם עם אודי, ונאמר לה כי ההתקשרות ביניהן מסתיימת.

שיר טענה כי מבחינתה לא מדובר עוד במהלך שקשור רק לתחרות, אלא במשהו שהפך לאישי. "זה משחק, עושים שם מהלכים, אבל לפגוע בבן אדם ברמה האישית?", אמרה.

אודיה פינטו ובעלה אליאור ( רפי דלויה )

"כמה את מעורערת עם עצמך?"

בהמשך פנתה שיר ישירות לאודי ותקפה אותה בחריפות: "אודיה פינטו, מה עשיתי לך? כמה את מעורערת עם עצמך שאני כל כך מפחידה אותך ומאיימת עלייך? אני בשוק".

עם זאת, היא גם הוסיפה כי ייתכן שלאודיה יש הסבר אחר לדברים, אך לטענתה הבעיה היא שאין ביניהן שיחה אמיתית. "יכול להיות שמהצד שלה יש הסבר מדויק שאני לא מודעת אליו, אבל זה בדיוק העניין - היא לא מדברת ולא מסבירה", אמרה.

"את משקרת"

שיר המשיכה וסיפרה כי גם באירועים משותפים היא מרגישה שהיחס כלפיה שונה מהאופן שבו אודיה מציגה את עצמה בפומבי. "באירוע היא לא באה להגיד שלום, אני ניגשתי אליה", טענה. "אפשר להגיד שאת בן אדם ערכי ושאת עושה דברים רק מתוך ערכים, אבל מאחורי הקלעים זו טקטיקה אחרת".

לסיום היא הוסיפה: "אני יודעת שהרבה מפחדים לצאת נגדה כי יש לה כוח. אני פשוט לא מפחדת מאף אחד. אז אני אגיד - את משקרת. זה לא מה שאת עושה. את לא אומרת שלום יפה, לא להמציא".