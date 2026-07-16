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חדשות פוליטי מדיני

הח"כ מהליכוד מסתבך: השפיל עובדת בלשכת ראש הממשלה

חבר הכנסת חנוך מילביצקי מסתבך שוב. ועד העובדים של משרדי הממשלה, שלח מכתב חריף נגד הח"כ, בטענה שהוא משפיל ומבזה עובדות בוועדה

11:55
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מילביצקי (יונתן זינדל/ פלאש 90)

אחרי התפרצות מילולית נוספת של יו״ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי כלפי עובדת ממשרד ראש הממשלה, ועדי העובדים של משרדי הממשלה שיגרו היום (חמישי) מכתב חריף ליו"ר הכנסת.

על פי הדיווח של מיכאל שמש, הוועדים דורשים מהנהלת הכנסת להתערב באופן מיידי ולפעול להגנה על עובדי המדינה המופיעים בכנסת.

במכתב נטען כי "התבטאויותיו וסגנון התנהלותו כלפי עובדות ציבור חצו כל גבול. לא ייתכן שעובדות מדינה יחששו להופיע בפני ועדות הכנסת מחשש שיזכו להשפלה פומבית".

יוסי בן עטר

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תמר
לפני 29 דקות

״התנהלותו כלפי עובדות ציבור״. התנהגות כזו פוגעת קשות באמון הציבור במוסדות המדינה. פוליטיקאים שמחפשים כותרות מנצלים את מעמדם כדי להחליש את המערכת המקצועית. אנחנו חייבים להחזיר את היושרה והערכים למנהיגות שלנו
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