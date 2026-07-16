הח"כ מהליכוד מסתבך: השפיל עובדת בלשכת ראש הממשלה

מילביצקי ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

אחרי התפרצות מילולית נוספת של יו״ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי כלפי עובדת ממשרד ראש הממשלה, ועדי העובדים של משרדי הממשלה שיגרו היום (חמישי) מכתב חריף ליו"ר הכנסת.

על פי הדיווח של מיכאל שמש, הוועדים דורשים מהנהלת הכנסת להתערב באופן מיידי ולפעול להגנה על עובדי המדינה המופיעים בכנסת. במכתב נטען כי "התבטאויותיו וסגנון התנהלותו כלפי עובדות ציבור חצו כל גבול. לא ייתכן שעובדות מדינה יחששו להופיע בפני ועדות הכנסת מחשש שיזכו להשפלה פומבית".