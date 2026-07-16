"600 משפחות יגורו כאן": היישוב החדש עלה לקרקע

יוסי דגן ( צילום: רועי חדי )

משפחות הראשונות בגרעין עיבל עלו הבוקר (חמישי) לקרקע והחלו להתגורר ביישוב החדש שהוקם בצפון השומרון. משאיות עמוסות בציוד ובמכשירי חשמל הגיעו אל ההר, והמשפחות נכנסו למבני הקראוונים שהוצבו במקום.

בהמשך הקיץ צפויות להצטרף אליהן משפחות נוספות, כחלק מהקמת הקהילה החדשה. לפי ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, התכנון העתידי הוא להרחיב את עיבל ליישוב שבו יתגוררו מאות משפחות. המהלך יצא לפועל כשנה לאחר החלטת הקבינט, שאותה הובילו השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ'. הקמת עיבל היא חלק מ"תוכנית ההתחברות" שמקדמת מועצת שומרון, ובמסגרתה מתוכננים לקום 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון.

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במועצה מסרו כי מטרת התוכנית היא לחזק את הביטחון באזור ולהרחיב את ההתיישבות. לפי ההודעה, בעיבל לא התקיימה בעבר התיישבות יהודית, ובאתר מצויים שרידים ארכיאולוגיים המזוהים עם מזבח יהושע בן נון.

במועצה הצביעו גם על חשיבותו האסטרטגית של הר עיבל, הנובעת מגובהו, ממיקומו המרכזי ומנוכחותו של בסיס צבאי במקום.

בצהריים צפוי להיערך "טקס העלייה הרשמי של עיבל", בהשתתפות חברי כנסת ואישי ציבור. האירוע יתקיים לאחר כניסת המשפחות הראשונות לבתים ותחילת המגורים במקום.

יוסי דגן הגיע ליישוב כדי ללוות את פריקת הציוד ולברך את המשפחות. "זה רגע גדול לכל אדם ציוני שאוהב את הארץ הזו, לראות יישוב חדש נולד במדינת ישראל", אמר.

דגן הגדיר את הקמת עיבל כפרק חדש בהתיישבות והצהיר: "האדמה הזו חיכתה ריקה לבניה אלפי שנים, 600 משפחות יגורו כאן".

נועם ונעמה עוזרי, הנמנים עם המשפחות הראשונות שעלו לעיבל, אמרו כי הם רואים במעבר חלק מהקמת יישוב חדש בישראל. "ארץ ישראל מחכה לנו ומקבלת אותנו באהבה", מסרו.