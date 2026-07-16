בינתיים זמני: יהודה אליהו מונה למ"מ מנכ"ל רמ"י

אחרי החלטת בג"ץ אמש (רביעי), יהודה אליהו מונה למ"מ מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל.

לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה ובהמשך לפסיקת בג"ץ, שר הבינוי והשיכון חיים כץ חתם על כתב מינוי ליהודה אליהו, שישמש כמ"מ מנכ"ל רמ"י החל מהיום, וזאת לתקופה של שלושה חודשים או עד למינוי קבע לתפקיד, לפי המוקדם מביניהם.

נזכיר כי בג״ץ ביטל את מינוי יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל. המינוי יבחן שנית על ידי וועדת האיתור.

לפני כשבוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים סמוטריץ' וחיים כץ, הודיעו לבג"ץ כי הם מקבלים את המלצת השופטים לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל ולהחזיר את הליך המינוי לבחינה מחדש בוועדת האיתור.

על פי הצעת השופטים אז, ועדת האיתור שהמליצה למנות את אליהו תחזור לפעול, אך שניים מחמשת חבריה יוחלפו בשל חשש לניגוד עניינים שבו הם מצויים. השניים הם מהרן פרוזנפר, ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ופרופ' עידית סולברג.