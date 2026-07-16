130 אלף יקבלו היום כ־2,000 שקל בממוצע: גם לכם מגיע?

רשות המסים מעבירה היום (חמישי) את הפעימה הראשונה של מענק העבודה לשנת הזכאות 2025, המוכר גם בשם "מס הכנסה שלילי". במסגרת הפעימה יועבר סכום כולל של כ־260 מיליון שקלים ישירות לחשבונות הבנק של כ־130 אלף זכאים שכבר הגישו בקשה.

מענק העבודה מיועד לשכירים ולעצמאים בעלי הכנסה נמוכה שעומדים בתנאים שנקבעו. גובה המענק עשוי להגיע לאלפי שקלים בשנה, והוא משתנה בהתאם לגיל המבקש, מצבו המשפחתי, מספר ילדיו ורמת הכנסתו.

לפי רשות המסים, את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון באתר הרשות. התשלום אינו מועבר אוטומטית לכל עובד בעל שכר נמוך, אלא רק למי שהגיש בקשה ונמצא זכאי בהתאם לטווחי ההכנסה ולתנאים הרלוונטיים.

בין הזכאים האפשריים נמצאים עובדים בני 21 ומעלה שהם הורים לילדים. גם עובדים בני 55 ומעלה עשויים לקבל את המענק, אף אם אין להם ילדים, בתנאי שהכנסתם נמצאת בטווח שנקבע.

עובד בן 21 ומעלה שיש לו ילד אחד או שניים עשוי להיות זכאי אם הכנסתו החודשית נעה בין 2,450 ל־7,289 שקלים. עובד שיש לו שלושה ילדים או יותר עשוי להיות זכאי כאשר הכנסתו החודשית היא בין 2,450 ל־8,020 שקלים.

להורים יחידים נקבעו טווחי הכנסה רחבים יותר. הורה יחיד בן 21 ומעלה, שלו ילד אחד או שניים, עשוי להיות זכאי למענק אם הכנסתו החודשית נעה בין 1,510 ל־13,660 שקלים.

עם זאת, עמידה בטווח ההכנסה אינה מבטיחה לבדה את קבלת המענק. הזכאות נבחנת בהתאם לכל התנאים שנקבעו, ובין היתר עובד לא יהיה זכאי אם בבעלותו או בבעלות בן או בת זוגו דירה להשקעה.

מענק העבודה משולם בכמה פעימות לאורך השנה, בהתאם למועד שבו הוגשה הבקשה. הפעימה המועברת כעת היא הראשונה לשנת הזכאות 2025, והיא משולמת באמצע חודש יולי.