אלין גולן ( צילום: אינסטגרם )

בשנים האחרונות אלין גולן עוברת תהליך התחזקות באמונה, ונראה שהדרך הזו ממשיכה לתפוס מקום משמעותי בחייה. אמש היא פתחה את ביתה לערב מיוחד של תורה ותפילה, כשאירחה שיעור תורה לנשים לרפואתו של הרב דב קוק. את השיעור העבירה בתו של הרב, והמפגש התקיים באווירה מרגשת ומלאת קדושה.

ערב של חיזוק במהלך הערב השתתפו הנשים בשירי קודש, הדלקת נרות והפרשת חלה. אלין הזמינה חברות ממעגלים שונים בחייה - גם כאלה שמקפידות על אורח חיים דתי וגם כאלה שפחות מחוברות לעולם הזה - ויצרה ערב של אחדות, תפילה וחיזוק.

הפרשת ההחלה של אלין גולן ( צילום: אינסטגרם )

חלק מהדרך שלה

היוזמה משתלבת בתהליך ההתחזקות שאלין עוברת בשנים האחרונות. בתקופה האחרונה היא מרבה להתחבר לעולם האמונה והמסורת, והפעם בחרה לשתף גם את הסובבות אותה, כשהקדישה את המפגש לרפואתו של הרב דב קוק.

ברשת שיבחו את המהלך, ורבים ראו בו מעשה של זיכוי הרבים וקירוב לבבות. עבור המשתתפות, זה היה ערב של אמונה, תפילה וחיבור - הרבה מעבר למפגש רגיל בין חברות.