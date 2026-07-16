ח"כ שטרית: "היועמ"שית היא הנזק הגדול ביותר ב-4 השנים האחרונות"

בראיון מקיף בתכנית "כיפות ברזל" עם נתנאל איזק באתר "סרוגים", מתייחסת חברת הכנסת קטי שטרית (הליכוד) למצב הביטחוני המתוח, ליחסיהם של נתניהו וטראמפ, למאבקיה למען חיילי המילואים וילדי ישראל, וגם לקרב על מקומה ברשימת הליכוד לקראת הפריימריז הקרבים.

על הציר שבין ירושלים לוושינגטון: נתניהו, טראמפ והאיום האיראני

הראיון נפתח בסקירת המצב האזורי המבעיר והשינוי בעמדת ארה"ב כלפי איראן. שטרית מדגישה את נחישותו של ראש הממשלה מול הלחצים הבינלאומיים.

"שמענו כבר חודשים שטראמפ מפנה גב לנתניהו... והנה פתאום אנחנו מתעוררים והמזרח התיכון בוער שוב. מסתבר שלא כצעקתה."

ח"כ קטי שטרית: "ראש הממשלה ידע והבין מה שאחרים לא מבינים, כולל הנהגת העולם, שבעצם יש לנו אויב שלא רק רוצה להשמיד את מדינת ישראל, הוא רוצה להשמיד את העולם כולו... טראמפ לא טיפש, הוא חכם... באחד הציוצים האחרונים שלו הוא כתב: 'נתניהו ואני הצלנו את מדינת ישראל'. הוא כבר מתחיל לשים את נתניהו יחד איתו גם בחשיבה וגם בעשייה".

שטרית מוסיפה ומספרת על פגישתה עם נתניהו בנובמבר 2023, חודש לאחר פרוץ המלחמה: "אני שואלת אותו: נשיא ארה"ב אומר לך 'Don't', אנחנו ניכנס לרפיח? והוא אומר לי: 'כן'. שום דבר לא מפריע לו ולא מטריד אותו, גם לא נשיא המעצמה הגדולה ביותר... אף מנהיג לא היה עובר את מה שנתניהו עובר – משפט הזוי, מלחמות בשבע גזרות, יועצת משפטית לעומתית ובג"ץ נגד כל צעד".

חינוך כערך עליון: "בלי ערכים, הילד יכול להיות רוצח עם 5 יחידות"

כאשת חינוך ותיקה המשמשת כיו"ר הוועדה לזכויות הילד, שטרית מסבירה מדוע עברה מהשדה החינוכי לפוליטיקה ומביעה דאגה עמוקה מהדור הצעיר שחווה רצף משברים – מהקורונה ועד ה-7 באוקטובר.

"את אשת חינוך שעשתה המון דברים... למה פוליטיקה?"

שטרית: "הבנתי שכדי באמת לשנות סדרי בראשית, אני חייבת גם מעשים... הילד מגיע היום לכיתה ז' בלי חוסן נפשי... אם הייתי נשארת מורה או מנהלת, לא הייתי יכולה לשפר את המצב. הייתי יכולה רק לזעוק, אבל מי שיבצע לא מקשיב".

שטרית מתייחסת בכאב לאירועי אלימות קשים בקרב בני נוער: "זה לא משנה כמה חומר לימודי אתה מלמד את הילד. אם לא לימדת אותו ערכים, איך להתייחס בחברה אחד כלפי השני – הילד הזה יכול לגמור עם חמש יחידות בכל דבר, אבל להיות רוצח". היא מציינת בגאווה את החוק למניעת חרמות שהובילה, שהביא להקמת מוקד סיוע טלפוני (6312*) המאויש באנשי מקצוע עבור ילדים במצוקה.

המאבק למען המילואימניקים: "המל"ג עמד על הרגליים האחוריות"

נושא נוסף שמעסיק את שטרית הוא האפליה, לטענתה, נגד חיילי המילואים במוסדות להשכלה גבוהה לעומת מגזרים אחרים.

שטרית: "יש מגזרים במדינת ישראל שמקבלים הטבות... שלא משרתים יום אחד את המדינה... והחיילים שלנו לא מצליחים ללמוד לפסיכומטרי, הם מתחננים למועד ג'. החוק שלי בא ואומר שתהיה העדפה מתקנת למשרתי מילואים ששירתו מעל 60 יום".

שטרית תוקפת את המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) שלדבריה מנסה לעקוף את החוק: "בא המל"ג ואמר 'נעשה 50% פסיכומטרי ו-50% בגרות'. זה עוקף את החוק שלי... בגלל שבחברה הערבית יש הרבה העתקות בבגרויות, אסור לתת להן משקל גדול יותר".

גיוס חרדים ו"הנדסת תודעה"

בנושא גיוס החרדים, שטרית טוענת כי הדיון הציבורי מוטה ונועד לייצר כאס פוליטי.

"חברי כנסת חרדים מצביעים לשלוח חיילים למילואים, וביד השנייה הילדים שלהם לא מתגייסים. איך זה עובד ביחד?

שטרית: "זו הנדסת תודעה... כולנו רוצים שהחרדים יתגייסו, אבל יש לזה שלבים. האופוזיציה רוצה לעשות כאוס ולגרום לקרע".

היא קוראת לרשויות לאכוף את החוק קודם כל על מי שאינו לומד תורה באמת: "תסע בבני ברק או בירושלים, תראה בחור צעיר בן 18 שעובד – קח אותו מיד למעצר, הוא צריך להיות בצבא. למה אתה נכנס לישיבות? זה למען להכעיס".

פריימריז בליכוד: "אני גרה בכנסת"

לקראת הבחירות המקדימות בליכוד, שטרית מבהירה כי בכוונתה להמשיך בשליחותה.

ח"כ קטי שטרית: "אני ארבע שנים נתתי את כל כולי... יש לי הישגים כבירים. נורא חשוב לי להישאר כי יש עוד הרבה דברים שהתחלתי ואני צריכה להשלים. ילדי ישראל חשובים לי מאוד". היא מדגישה כי היא אינה פועלת עבור ה"כיסא": "אני נחשבת לחברת כנסת חברתית שגדלה על ברכי חמשת המ"מים של ז'בוטינסקי... אני לא מגיעה לכנסת בגלל כיסא".

אסוציאציות וסיום: "אנחנו צריכים להיות כמו תזמורת"

בסיום הראיון, השתתפה שטרית במשחק אסוציאציות קצר:

נתניהו: "האחד והיחיד".

"האחד והיחיד". בן גביר: "שותף טוב".

"שותף טוב". גלי בהרב מיארה: "הנזק הגדול ביותר בארבע שנים האחרונות".

"הנזק הגדול ביותר בארבע שנים האחרונות". חינוך: "בנפשי, בדמי, בכל נשמתי".

במסר של פיוס לקראת תשעה באב, סיכמה שטרית: "אני מאמינה באחדות, לא באחידות... אנחנו צריכים להיות כמו תזמורת. כל אחד עם הכלי שלו, עם הדעות שלו, וביחד ניצור מנגינה מדהימה. אין לנו עם אחר ואין לנו מדינה אחרת".