בני גנץ בהתבטאות מוזרה: "הוא עוד לא יודע את זה"

יו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ, התייחס היום למצבו הפוליטי המורכב בסקרים והביע ביטחון בפוטנציאל האלקטורלי של מפלגתו. בריאיון שהעניק לעמרי אסנהיים בכאן חדשות ברשת ב', סיפק שר הביטחון לשעבר אמירה מפתיעה בנוגע למצביעים שלו כשטען כי למפלגתו "יש ציבור, הוא פשוט לא יודע את זה".

כאשר נשאל גנץ בשידור מי הם אותם בוחרים פוטנציאליים שאליהם הוא מכוון, השיב כי מדובר ב"כל הציבור השפוי בישראל, אם הוא לא מגזרי". הוא ביקש להמחיש את התמיכה הציבורית שהוא חש בשטח וסיפר כי הוא הולך ברחוב ומקבל פניות רבות מאזרחים שאומרים לו "אל תפסיק", "תנצח" ו"אנחנו חושבים כמוך". לדבריו, המטרה המרכזית שלו היא להציג לציבור אחדות ציונית רחבה, מתוך הבנה שהדרך הפוליטית להשגת היעד הזה קשה אך חיונית למדינה.

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בהמשך הריאיון התייחס גנץ למפת הגושים הפוליטיים והציג את החזון שלו לאיחוד כוחות. שר הביטחון לשעבר טען כי הוא מאמין שהמרכז הפוליטי בישראל צריך להתגבש ולהתרכז לכדי ארגון פוליטי אחד גדול שמייצג את התפיסה הזו, ובכך לייצר כוח משמעותי שיוכל לכפות הקמת ממשלת אחדות רחבה ושפויה לאחר הבחירות.