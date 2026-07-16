זמיר מול סמוטריץ': הקרב על המינוי הרגיש ביו"ש

פרטים חדשים פורסמו הבוקר (חמישי) בגל"צ על המאבק בין הרמטכ"ל אייל זמיר לשר בצלאל סמוטריץ' סביב מינוי ראש המנהל האזרחי הבא ביהודה ושומרון, תפקיד ביטחוני רגיש שאינו מאויש כבר כמה שבועות.

על פי הפרסום, זמיר מעוניין לדחות את מינוי הקבע בכמה חודשים, לפחות עד לאחר הבחירות. הרמטכ"ל סבור כי נכון שהממשלה הבאה תהיה זו שבתקופתה ייבחר ראש המנהל האזרחי הקבוע.

עד להכרעה מבקש זמיר למנות לתפקיד באופן זמני את תא"ל במילואים פארס עטילה, שכבר כיהן בעבר כראש המנהל האזרחי. מינויו יהיה כממלא מקום בלבד, עד לבחירת קצין קבוע לתפקיד.

מנגד, סמוטריץ', השר הממונה על המנהל האזרחי, מתנגד בתוקף למינויו הזמני של עטילה. לטענתו, עטילה הוא חלק מ"המנהל האזרחי של פעם", לפני השינויים שקידם סמוטריץ' ביהודה ושומרון.

לפי הפרסום, מינוי ממלא מקום אינו דורש את אישורו של הדרג המדיני, ולכן זמיר יכול לקבוע אותו בעצמו. בעקבות זאת, סמוטריץ' מאיים להפעיל על הרמטכ"ל מנוף אחר באמצעות תקציב הביטחון.

המועמד שמקדם סמוטריץ' לתפקיד הקבוע הוא תא"ל יוגב ברששת, שכיהן בעבר כסגן ראש המנהל האזרחי ובשנתיים האחרונות שימש סגן מבקר מערכת הביטחון. במהלך המלחמה נפצע ברששת ברצועת עזה.

הרמטכ"ל כבר סיכם עם ברששת על מינויו לתפקיד אחר, אך סמוטריץ' מעדיף להציבו בראש המנהל האזרחי. בשלב זה לא דווח כי התקבלה החלטה לשנות את התפקיד שיועד לו.

שם נוסף שעולה כמועמד אפשרי לפשרה הוא תא"ל אליעד מואטי. קידומו של מואטי נבלם על ידי שר הביטחון ישראל כ"ץ, בשל העובדה ששימש מפקד חיל הגנת הגבולות ב־7 באוקטובר, אף שנכנס לתפקיד שבוע בלבד קודם לכן.

לאחר שהתברר כי מואטי לא ימונה בזמן הקרוב למפקד אוגדה, הוא עשוי להפוך למועמד מוסכם על זמיר וסמוטריץ'. האפשרות הזאת תלויה בהחלטתו של כ"ץ להסיר את הווטו שהטיל על קידומו.