הארוחה המושלמת לתשעת הימים: לזניה חלבית שאי אפשר להפסיק לאכול

מחפשים רעיון לארוחה חלבית לתשעת הימים? הלזניה הזו משלבת שכבות של פסטה, רוטב בשמל עשיר וארבע גבינות נמסות - והתוצאה זהובה, מפנקת וקלה להכנה.

מצרכים

לרוטב הבשמל:

50 גרם חמאה

3 כפות קמח

3 כוסות חלב

מלח, פלפל שחור

קורט אגוז מוסקט

ללזניה:

חבילת עלי לזניה

250 גרם מוצרלה מגוררת

200 גרם גבינה צהובה מגוררת

250 גרם ריקוטה או קוטג'

50 גרם פרמזן מגורר

חצי כוס רוטב עגבניות

מעט אורגנו יבש

אופן ההכנה

מכינים את הבשמל: ממיסים חמאה, מוסיפים קמח ומערבבים כדקה. יוצקים בהדרגה את החלב תוך ערבוב עד שמתקבל רוטב סמיך. מתבלים. משמנים תבנית ומורחים שכבה דקה של רוטב עגבניות. מסדרים עלי לזניה, יוצקים מעט בשמל, מפזרים ריקוטה, מוצרלה וגבינה צהובה. חוזרים על הפעולה עד שנגמרים המרכיבים. מסיימים בשכבת בשמל, גבינה צהובה, פרמזן ואורגנו. אופים כ-40 דקות ב-180 מעלות, עד שהלזניה זהובה ומבעבעת.

ממתינים 10 דקות לפני החיתוך - כך היא תישאר יציבה ותיפרס בצורה מושלמת.

זו מנה חגיגית, משביעה ומתאימה במיוחד לארוחה משפחתית בתשעת הימים, לצד סלט ירקות גדול ולחם שום חם.