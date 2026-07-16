הארוחה המושלמת לתשעת הימים: לזניה חלבית שאי אפשר להפסיק לאכול

מחפשים רעיון לארוחה חלבית לתשעת הימים? הלזניה הזו משלבת שכבות של פסטה, רוטב בשמל עשיר וארבע גבינות נמסות - והתוצאה זהובה, מפנקת וקלה להכנה.
מצרכים
לרוטב הבשמל:
- 50 גרם חמאה
- 3 כפות קמח
- 3 כוסות חלב
- מלח, פלפל שחור
- קורט אגוז מוסקט
ללזניה:
- חבילת עלי לזניה
- 250 גרם מוצרלה מגוררת
- 200 גרם גבינה צהובה מגוררת
- 250 גרם ריקוטה או קוטג'
- 50 גרם פרמזן מגורר
- חצי כוס רוטב עגבניות
- מעט אורגנו יבש
אופן ההכנה
- מכינים את הבשמל: ממיסים חמאה, מוסיפים קמח ומערבבים כדקה. יוצקים בהדרגה את החלב תוך ערבוב עד שמתקבל רוטב סמיך. מתבלים.
- משמנים תבנית ומורחים שכבה דקה של רוטב עגבניות.
- מסדרים עלי לזניה, יוצקים מעט בשמל, מפזרים ריקוטה, מוצרלה וגבינה צהובה.
- חוזרים על הפעולה עד שנגמרים המרכיבים.
- מסיימים בשכבת בשמל, גבינה צהובה, פרמזן ואורגנו.
- אופים כ-40 דקות ב-180 מעלות, עד שהלזניה זהובה ומבעבעת.
ממתינים 10 דקות לפני החיתוך - כך היא תישאר יציבה ותיפרס בצורה מושלמת.
זו מנה חגיגית, משביעה ומתאימה במיוחד לארוחה משפחתית בתשעת הימים, לצד סלט ירקות גדול ולחם שום חם.