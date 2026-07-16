בכיר המוסד לשעבר מצטרף לוועדת הבחירות המרכזית 

בכיר המוסד לשעבר, ששירת בארגון למעלה מ-30 שנה, נבחר למבקר הפנים של ועדת הבחירות המרכזית.

על פי הדיווח ב'ישראל היום', שאול סתיו, שכיהן במשך חמש שנים כמבקר הפנים הראשי של המוסד ושירת בארגון במשך 30 שנה, נבחר פה אחד לתפקיד. סתיו נבחר מתוך שמונה מועמדים שהתמודדו במכרז.

נזכיר כי בתקופה האחרונה, התחוללה סערה בוועדת הבחירות המרכזית, לאחר שלפני מספר חודשים, מבקרת הפנים הקודמת, עו"ד הילה ולדמן, התפטרה מתפקידה על רקע חילוקי דעות מקצועיים עם מנכ"לית הוועדה דאז, עו"ד אורלי עדס, ובשל מה שנתפס כניסיון להצר את צעדי הביקורת על התנהלות הוועדה.