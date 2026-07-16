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חדשות פוליטי מדיני

בכיר המוסד לשעבר מצטרף לוועדת הבחירות המרכזית 

בכיר המוסד לשעבר, ששירת למעלה מ-30 שנה בארגון, מצטרף לוועדת הבחירות המרכזית, ונבחר למבקר הפנים של הוועדה

10:55
2 תגובות
ועדת הבחירות ((צילום: יונתן זינדל/פלאש90))

בכיר המוסד לשעבר, ששירת בארגון למעלה מ-30 שנה, נבחר למבקר הפנים של ועדת הבחירות המרכזית.

על פי הדיווח ב'ישראל היום', שאול סתיו, שכיהן במשך חמש שנים כמבקר הפנים הראשי של המוסד ושירת בארגון במשך 30 שנה, נבחר פה אחד לתפקיד. סתיו נבחר מתוך שמונה מועמדים שהתמודדו במכרז.

נזכיר כי בתקופה האחרונה, התחוללה סערה בוועדת הבחירות המרכזית, לאחר שלפני מספר חודשים, מבקרת הפנים הקודמת, עו"ד הילה ולדמן, התפטרה מתפקידה על רקע חילוקי דעות מקצועיים עם מנכ"לית הוועדה דאז, עו"ד אורלי עדס, ובשל מה שנתפס כניסיון להצר את צעדי הביקורת על התנהלות הוועדה.

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גיא
לפני 30 דקות

פעם הימין הוביל ביושרה ובשמירה על החוק והסדר,היום הממשלה הזו מתעסקת בסירוס מבקרי פנים. ההיסטוריה היהודית מלמדת ששלטון ללא ביקורת פנימית סופו להיכשל,וחובה ללכת לבחירות כדי להחזיר את הערכים הציוניים!!!
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