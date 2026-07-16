אחרי שהתעלפה ונזקקה לתפרים: נועם קליינשטיין בהחלטה נועזת

נועם קליינשטיין ( צילום: אינסטגרם )

אתמול עברה הזמרת והשחקנית נועם קליינשטיין אירוע לא פשוט. קליינשטיין התעלפה בביתה, נפלה על הראש ונחבלה במצח. בעקבות הפציעה היא פונתה לקבלת טיפול רפואי, שם נתפר מצחה.

למרות הנפילה והפציעה, נועם מרגישה טוב יותר ולא מתכוונת לתת לאירוע לעצור אותה. התפרים לא יעצרו אותה התקרית מגיעה ימים ספורים בלבד לפני הופעתה המתוכננת במוצאי שבת באמפי שוני, אך למרות התפרים במצח, קליינשטיין נחושה לעלות לבמה ולא מתכננת לבטל את המופע.

נועם קליינשטיין ( אלון שפרנסקי )

ממשיכה בדרך שלה

קליינשטיין, בתם של ריטה ורמי קליינשטיין ואחותה של משי קליינשטיין, בנתה בשנים האחרונות קריירה משלה כזמרת וכשחקנית. היא משתתפת במחזות זמר, מוציאה מוזיקה מקורית וממשיכה לבסס את מעמדה כאחת היוצרות הצעירות הבולטות בישראל.

כעת, פחות מיממה אחרי שהתעלפה ונזקקה לתפרים במצח, היא כבר עם הפנים קדימה – ומתכוונת לעלות לבמה בשוני כמתוכנן.