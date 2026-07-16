שלמה פילבר: זו המפלגה הכי לא צפויה בישראל

איש התקשורת והאסטרטג שלמה פילבר, ניתח היום (חמישי) את הכעס של הציבור החרדי על מפלגת ש"ס, וגם מדוע לטענתו הסוקרים תמיד טועים בה.

בתחילת דבריו אמר פילבר כי "ש"ס היא החידה של הפוליטיקה הישראלית ובעיקר של הסוקרים בישראל, בוחרי ש"ס ממעטים להשתתף בסקרים. זו המפלגה שרוב הסוקרים כמעט תמיד החטיאו בתחזית כמה מנדטים תקבל, תמיד כלפי מטה, ולפעמים ביותר מארבע מנדטים.

קמיל פוקס ז"ל היה נותן להם בקביעות בערוץ 13 6-7 מנדטים בטענה כי "זה כל מה שהוא רואה בסקרים". לקח לכולם זמן רב להבין כי כדי לתת תחזית מדויקת יש צורך גם לשקלל את הסרבנים להשתתף בסקרים. כל מי שהוריד את ש"ס ב 40% מכוחה בבת אחת, טועה ובגדול. יש אכן רעשים, מחלוקות פנימיות ותסכול לחוסר ההישגים. המשמעות כרגיל הרבה הרבה פחות דרמטית".

‏עוד הוא הוסיף: "ומה הסיפור בש"ס? יש כרגע שתי מחלוקות פנימיות (לא משהו שלא קרה או קורה במפלגות אחרות, ולא נפתר בסוף לקראת הבחירות). האחת - כעס בשל אי מינויו של הבן של הרב עובדיה לנשיא מועצת חכמי התורה.

‏והשניה סכסוך על תקציבי חינוך של הרב אברג'יל העומד בראש מוסדות "קול רינה" בנתיבות, עם עסקני רשת החינוך של ש"ס. הרב ואנשיו "מאיימים" להקים מפלגה מתחרה שתפגע בש"ס. (ש"ס קיבלה בנתיבות בבחירות האחרונות 10,612 קולות - רבע מנדט מתוך 392,964 קולות - 11 מנדטים, בכל הארץ)".

‏אתמול זה הספיק לפרשנים בערוצים השונים להפיל את ש"ס בארבע מנדטים(!!!). שלא לדבר על החיבוק שלו זוכים פתאום החרדים הספרדים מפרשני השמאל.

‏נמשיך לעקוב.