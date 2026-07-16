אחרי שפרשה: זו המפלגה בה שרן השכלל תתמודד

שרן השכל ( רפי בן חקון )

חברת הכנסת שרן השכל היא הדמות שעומדת מאחורי הקמתה והובלתה של הפלטפורמה הפוליטית החדשה בימין – "ישראל תחילה". המהלך יוצא לדרך באופן רשמי וגלוי, ימים ספורים לאחר פרישתה מהממשלה.

השקת המפלגה מגיעה מיד לאחר שהשכל הודיעה שלשום על פרישתה מתפקידה כסגנית שר החוץ, תוך שהיא מטיחה ביקורת חריפה ביו"ר מפלגתה, השר גדעון סער. במוקד הפלטפורמה החדשה מציבה השכל את חוק הגיוס כקו פרשת המים הברור שלה, ומכוונת באופן ישיר לקהל בוחרים המוגדר כיום כ"הומלסים פוליטיים" של הימין הממלכתי והליברלי. המפלגה החדשה, שמבטיחה לשים סוף למדיניות של כניעה לסחטנות מגזרית, מציגה קו תקיף לפיו "מכירת החיסול של הציונות הסתיימה". הקמת המפלגה מלווה בקמפיין דיגיטלי שהושק תחת הכותרת "הימין פוקח עיניים", המבשר על הקמת הבית הפוליטי החדש. כעת, עם חשיפת מנהיגותה של השכל, התנועה יוצאת לפעילות גלויה במטרה להעניק אלטרנטיבה ייצוגית לציבור הימין הלאומי והמשרת.

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עם חשיפת המהלך מסרה חברת הכנסת שרן השכל: "הסדר הפוליטי הישן העדיף עד היום אינטרסים מגזריים על פני הלוחמים והלוחמות שלנו בחזית. אנחנו כאן כדי להבטיח שכל אדם שמגדיר את עצמו ציוני, שמאמין בימין ביטחוני, לאומי וליברלי ומסרב להשלים עם קומבינות על חשבון המשרתים – ידע מעתה שיש לו בית פוליטי, ישראל תחילה".