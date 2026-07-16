בלתי נתפס: הערוץ שהביא פי 3 רייטינג מקשת 12

חצי גמר המונדיאל הצליח אמש לשתק את המסכים בישראל ולשלוח את הערוצים המסחריים להתמודד עם נתונים נמוכים במיוחד. המשחק, שהפגיש את נבחרות ארגנטינה ואנגליה בערוץ כאן 11, רשם נתוני צפייה חריגים של פעם בחיים וגרם לטלטלה בכל הערוצים האחרים.

תאגיד השידור הציבורי זינק לראש הטבלה עם נתון מטורף של 31.4% רייטינג למשחק המותח, מה שהפך אותו לתוכנית הנצפית ביותר של הערב בפער עצום. בקשת 12 ניסו להתמודד עם ההסתערות באמצעות משדר מיוחד שהניב 12.7% רייטינג, בעוד השידור החוזר של הריאיון המיוחד הסתפק ב-6.6% רייטינג בלבד.

ברשת 13 הציבו מול הכדורגל את "פאוור קאפל", שהצליחה לגייס 11.4% רייטינג. בערוץ 14, תוכנית הדגל "הפטריוטים" התמודדה גם היא עם ערב קשוח במיוחד וסיימה עם 7.6% רייטינג, ואילו ערוץ החדשות החדש i24news נותר בתחתית הרשימה עם 0.4% בלבד לתוכנית "הישראלים".

בגזרת מהדורות החדשות של השעה שמונה, המגמה הייתה מתונה יותר אך הושפעה גם היא מההכנות למשחק. מהדורת חדשות 12 הובילה את הרצועה עם 11.7% רייטינג, כשאחריה בפער ניכר מתמקמת מהדורת חדשות 14 עם 5.7% רייטינג. מהדורת חדשות 13 נשפה בעורפה עם 5.5% רייטינג, חדשות כאן רשמו 5% רייטינג רגע לפני שריקת הפתיחה, ומהדורת החדשות של i24news סגרה את הרשימה עם 2% רייטינג.