דובר צה"ל לשעבר: להוציא תעודות זהות שונות למשרתים ומשתמטים

אלוף (מיל') מוטי אלמוז, לשעבר דובר צה"ל וראש המנהל האזרחי, מציע פתרון חסר תקדים למשבר הגיוס וההשתמטות. בשיחה עם ענת דוידוב וניסים משעל בתוכנית "שבע תשע" ברדיו 103fm, הציע אלמוז להנפיק תעודות זהות בצבעים או בנוסחים שונים, אשר יבדילו באופן רשמי בין אזרחים המשרתים בצבא לבין אזרחים משתמטים.

אלמוז הסביר כי הבעיה המרכזית כיום היא שלחרדים אין חשק ללכת לעבודה ולצבא, וקרא להציב את הנושא הזה במרכז הדיון הציבורי ללא פחד. לדבריו, יש להבין כי כל הניסיונות שנעשו עד כה כדי לפתור את הסוגיה הזו בדרכים שונות פשוט לא צלחו.

בתור פתרון, הציע אלמוז לשנות לחלוטין את הגישה ולהפסיק לנסות לרצות את ההנהגה החרדית. הוא הבהיר כי הגיע הזמן להודיע להם שנסתם הגולל על הניסיונות לרדוף אחריהם, וכי מעתה עליהם לרדוף אחרי המדינה כדי לקבל זכויות. אלמוז חתם את דבריו באמירה נחרצת כי המדינה חייבת להכריז באופן מיידי על הפסקת המימון הציבורי למי שאינו שותף בנשיאת הנטל.