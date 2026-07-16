קידם מתווי טרור: אחראי הצליפה הגדודי חוסל בעזה

רגעי החיסול ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל תקף אתמול (רביעי) במרכז רצועת עזה וחיסל את עומר אחמד אבו קאסם, ששימש אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. לפי דובר צה"ל, אבו קאסם היה מעורב לאורך המלחמה במתווי טרור נגד הכוחות הפועלים ברצועה.

בצה"ל מסרו כי במסגרת תפקידו השתתף אבו קאסם בהוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. בצבא לא פירטו אילו פעולות יוחסו לו או באילו אזורים ברצועה הן בוצעו. לפי הודעת דובר צה"ל, פעילותו של אבו קאסם נמשכה גם בתקופה האחרונה. בצבא טענו כי הוא ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס ולקדם מתווי טרור נוספים נגד הכוחות.

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עוד מסרו בצה"ל כי הפעילות שיוחסה לאבו קאסם נעשתה תוך הפרת הסכם הפסקת האש. בעקבות האיום שהציב, תקף צה"ל במרכז הרצועה וחיסל אותו.

בצבא לא מסרו פרטים נוספים על נסיבות התקיפה, על מיקומה המדויק במרכז רצועת עזה או על פעילים נוספים שנפגעו בה. עיקר ההודעה התמקד בתפקידו של אבו קאסם במערך הצליפה ובניסיונותיו לקדם פעילות נוספת נגד כוחות צה"ל.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם. בצבא הבהירו כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים הפועלים ברצועת עזה.

חיסולו של אבו קאסם מצטרף לפעילות צה"ל נגד גורמי חמאס שלפי הצבא ממשיכים לקדם מתווי טרור נגד הכוחות, גם בתקופה שבה הסכם הפסקת האש עומד בתוקף.